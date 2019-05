Le millésime 2018 : du très bon pour les vins d'Alsace

Le millésime 2018 des vins d'Alsace commence peu à peu à sortir des caves. Un millésime qui est de très bonne qualité et qui va rester dans les annales. Les Crémants sont magnifiques, tout comme les Muscat, Pinot Blanc et Sylvanner.

Le Riesling est aussi de haute tenue. Ce sont des vins très aromatiques et très fruités qui vous attendent à la dégustation et à l'achat.

Ce beau millésime qui a de quoi redonner le sourire aux professionnels après plusieurs années de petites récoltes et des vignes qui ont souffert des aléas climatiques et des parasites. L'année dernière, aucun facteur météo ni parasitaire n'a endommagé les parcelles.

Il y a donc eu la quantité et la qualité. La quantité est là, puisque le bilan de récolte 2018 était de 1 180 000 hl, contre 907 000 hl en 2017, c'était d'ailleurs la plus petite vendange de la dernière décennie.

Chez Wolfberger à Colmar, la deuxième cave coopérative en Alsace et la première marque de vins en Alsace, on retrouve le sourire avec ce millésime 2018. L'année 2017 a été difficile : les rendements étaient en baisse de 35%.

Cette fois-ci, la météo était du côté des viticulteurs. Il n'y a pas de gel au printemps, il a plu correctement. La fin des vendanges a été marquée par de fortes températures et du soleil, ce qui a sublimé la récolte.

Le millésime 2018, on peut y aller les yeux fermés. On peut actuellement se procurer les Muscat et les Pinots Blancs. En fin d'année, vous pourrez profiter de la grande qualité des Gewurztraminer et des Riesling," Jérôme Keller est œnologue à la cave coopérative Wolfberger