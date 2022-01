Le mimosa commence à fleurir à... Bormes-les-Mimosas !

C'est un rayon de soleil en plein cœur de l'hiver ! Le mimosa commence à fleurir… et une partie du Var se pare de jaune. Espèce emblématique du département, le mimosa est réputé pour être le premier arbre en floraison de l’année, dès la mi-janvier et jusqu'au mois de mars ! Les touristes le savent bien et ils se pressent à Bormes-les-Mimosas pour voir et sentir les "petites boules jaunes".

Si Philippe s'étonne que tous les mimosas ne soient pas encore en fleurs (il faudra attendre 15 jours ou 3 semaines pour ça), cet habitant de la Marne avoue "avoir parcouru 800 kms pour venir les voir", il est donc très heureux de surplomber les premiers glomérules jaunes. Le sourire est encore plus franc pour un groupe d'amis originaires de Champagne : "C'est vraiment superbe et signe du renouveau de la végétation. C'est vrai que nous n'avons pas de mimosas chez nous, ça nous change ! C'est tellement beau et lumineux... ça fait vraiment du bien au moral !" glisse Laurence, Jocelyne, Philippe et Gérald.

Plus belle collection de mimosas en France

Le spécialiste français du genre Acacia (nom botanique du mimosa), Julien Cavatore, pépiniériste à Bormes-les-Mimosas, ne dit pas autre chose : "C'est vrai que des grappes de mimosa en fleur et du ciel bleu, ça fait rêver !" Julien Cavatore produit et vend 250 espèces différentes de mimosas (sur 1200 répertoriées à travers le monde), soit la plus belle collection de mimosas en France selon le Conservatoire national des collections végétales.

"Chez nous, il fait 3 à 4 degrés de moins qu'au cœur du village, il y a donc pour le moment peu de jaune dans nos serres. Cela ne va pas tarder. Mais n'oublions pas que le mimosa, ce n'est pas ses fleurs jaunes ! Il a aussi un feuillage fabuleux, extrêmement différent selon la variété. Certaines ressemblent à des épines, d'autres à des feuilles d'olivier, certains ont même des feuilles violettes, et c'est magnifique toute l'année" confie l'amoureux de l'espèce.

Julien Cavatore reconnait que le mimosa a toujours autant de succès auprès des clients, qu'ils soient dans le Var ou ailleurs en France : "Les gens achètent un mimosa pour sa floraison. Certes, c'est souvent qu'une fois dans l'année mais elle est spectaculaire et dure quatre à cinq semaines, à une époque où il y a peu de fleurs dans le jardin... donc on lui pardonne ! On me parle aussi souvent du _parfum de l'Acacia_, c'est son autre point fort. Il permet aussi de se cacher rapidement d'un vis à vis car, on ne le sait pas toujours, mais les mimosas ont une des croissances les plus rapides au monde !"

Julien Cavatore, pépiniériste à Bormes-les-Mimosas, produit et vend 250 espèces différentes de mimosas © Radio France - Sophie Glotin