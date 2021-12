Le ministre de l'agriculture annonce une aide de 600.000 euros à la filière houblon

D'un côté des cônes de houblon, les fleurs, et de l'autre, quelques dizaines de mètres de tapis roulant plus loin : des pellets, des granulés. La machine qui les fabrique est américaine, elle a couté 300.000 euros et tourne depuis le mois de septembre. Les pellets, ou granulés, se conservent beaucoup plus longtemps que les cônes de houblon et sont plus simples à utiliser, notamment par les microbrasseurs qui sont les principaux clients. En inaugurant l'unité, covid oblige, le ministre a décliné l'invitation a trinquer mais n'a pas tari d'éloges sur la filière à qui il a annoncé un peu de beurre dans les épinards: une aide de 600.000 euros.

des pellets bio

La coopérative de Brumath ne fabrique que des pellets bio de marque Hop. La production conventionnelle de houblon est elle transformée en pellets en Allemagne. Le houblon alsacien représente 90% de la production française. Mais seule 7% de la production régionale est bio.