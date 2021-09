Le ministre de l'Agriculture attendu dans le Loiret ce jeudi, pour le salon Innov Agri

Ce jeudi après-midi, Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, se rendra au salon Innov’Agri, à Outarville, en Beauce, indique la préfecture du Loiret, ce mercredi soir.

Il s'agit du plus grand salon en plein air des professionnels de l'agriculture. Cette 26ème édition, qui se déroule dans le Loiret, est baptisée « Re-Start » (redémarrage). Elle a débuté ce mardi et voit se rencontrer agriculteurs, éleveurs, entrepreneurs autour de l’agriculture, pendant trois jours.

Un très grand salon

La dernière édition du salon de l'innovation agricole dans le Loiret remonte à 2018 (l'édition 2020 avait été reportée pour cause de Covid-19) : l'événement est donc attendu. 200 exposants sont présents, et 300 marques représentées sur un site de 100 hectares. 75.000 visiteurs sont attendus au total (pass sanitaire obligatoire).

"Le ministre, qui lançait à la fin du mois d’août la « French AgriTech » pour accélérer et financer le développement de l’innovation agricole, ira à la rencontre des exposants et des acteurs institutionnels présents dans les villages du salon sur les thèmes de l’agroécologie, la protection des cultures, la robotique, l’emploi et la formation et bien plus", indique la préfecture du Loiret, dans un communiqué.

Julien Denormandie était déjà venu dans le Loiret, au printemps, et avait dû répondre aux agriculteurs de la FNSEA, mobilisés au sujet de la future politique agricole commune.