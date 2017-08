Le ministre de l'Agriculture attendu jeudi dans le Châtillonnais, zone à "faibles potentiels"

Le ministre de l'Agriculture a répondu à l'invitation des agriculteurs de la Côte-d'Or. Stéphane Travert visitera jeudi 10 août une exploitation à Etormay, dans le Châtillonnais, dans une zone dite « à faibles potentiels ».

Les présidents de la FDSEA, des JA et de la Chambre d'agriculture avaient sollicité Stéphane Travert pour qu'il vienne se rendre compte sur le terrain des difficultés des agriculteurs. Et tout spécialement de ceux qui travaillent sur les plateaux du Châtillonnais, dans une zone dite à faibles potentiels. « C’est une zone où on ne fait pas beaucoup de rendements », explique Fabrice Faivre, président de la FDSEA de la Côte-d'Or. « On y trouve une faible épaisseur de terre. Contrairement aux limons argileux de Picardie où on a quatre mètres de terre, dans ces zones-là on en a quelquefois dix centimètres, et encore, mélangée avec des cailloux ».

Les aléas climatiques à répétition aggravent la situation

Conséquence : des rendements qui n’atteignent parfois que la moitié de ceux des meilleures zones. Les agriculteurs du Châtillonnais doivent, pour compenser, disposer de vastes étendues, mais dont l’exploitation coûte cher. Actuellement, en moyenne, il manque 100 euros à l'hectare pour qu'un céréalier puisse boucler son exercice à l'équilibre. Pour assombrir un peu plus le tableau, pour la cinquième année consécutive, les conditions climatiques ont été défavorables. Les cultures ont manqué d’eau. On récolté peu de blé, et de mauvaise qualité. Sur les plateaux, les sols retiennent dix fois moins d’eau qu’en plaine. Et contrairement à la plaine où la nappe phréatique n’est jamais bien loin, il n’est pas possible d’irriguer. Ici, l’idée reçue selon laquelle un céréalier est un agriculteur aisé, est battue en brèche. Certains ont des revenus inférieurs à ceux des éleveurs pourtant réputés logés à très mauvaise enseigne.

Dans les dix ans à venir, la moitié des agriculteurs du département partiront à la retraite. Et on s’inquiète pour leur succession, dans les zones à faible potentiel. Il est difficile de conseiller à un jeune de s’installer dans une exploitation qui présente quatre années consécutives de résultats négatifs. «Des périodes de crise, nos parents et grands-parents en ont connu, mais ils avaient des perspectives. Là, des perspectives, on n’en a plus », déplore François Xavier Lévêque, président des Jeunes agriculteurs de Côte-d’Or.

Dans l'attente d'une reconnaissance spécifique des zones à faibles potentiels

Paradoxalement, les exploitations de Côte-d’Or perçoivent moins d’aides que les autres fermes françaises, alors qu’elles sont moins rentables. « A l’époque où les aides compensatoires de l’Europe ont été mises en place pour les exploitations agricoles, elles étaient faites pour compenser des différences de prix par rapport à un marché mondial. Plus on produisait, plus on touchait d’aides », commente Vincent Lavier, président de la Chambre départementale d’agriculture. « Ce qu’on demande, c’est qu’il y ait une équité sur l’ensemble du territoire, et que tous les agriculteurs touchent la même aide unitaire ». C’est l’appel lancé au ministre de l’Agriculture.