Le ministre de l'agriculture au chevet des éleveurs et cultivateurs normands

"J'ai une moyenne de 55 vaches Normandes en moyenne à l'année pour 50 hectares", explique Thierry Dennequin, "Je fais majoritairement de l'herbe mais aussi un peu de betterave sucrière". L'éleveur de vaches laitières de race Normande a de la visite dans son exploitation de Biville-la-Baignarde ce lundi 1er mars. Et le visiteur qui écoute attentivement les explications, c'est le ministre de l'agriculture Julien Denormandie.

Accompagné de nombreux représentants de syndicats d'agriculteurs de la région, le ministre visite deux exploitations du pays de Caux ce lundi 1er mars. Un déplacement qui intervient au dernier jour de grandes négociations commerciales dans le secteur agroalimentaire. Des négociations dont les exploitants attendent beaucoup, car c'est là que sont fixés les prix de vente pour leur production.

Julien Denormandie s'est longuement entretenu avec Thierry Dennequin © Radio France - Mathilde Bouquerel

Les négociations commerciales dans toutes les têtes

Julien Denormandie questionne l'éleveur, l'écoute avec attention, caresse une vache qui s'est laissée approcher. Il est venu pour rassurer, ça se sent et les agriculteurs en ont besoin car les négociations commerciales sont dans toutes les têtes. "Ce sont des discussions très tendues", s'inquiète Alexis Graindor, président des Jeunes Agriculteurs Normandie, "D'un côté la grande distribution dit qu'elle veut une montée en gamme des produits ... Et de l'autre elle annonce des baisses de prix aux industriels qui collectent nos produits."

Alexis Graindor, président des Jeunes Agriculteurs Normandie © Radio France - Mathilde Bouquerel

La Loi Egalim, pas assez respectée

Depuis 2018, la "loi Egalim" est pourtant censée obliger les industriels à prendre en compte le coût de production dans la rémunération qu'ils proposent au agriculteurs. Mais le texte ne tient pas ses promesses, comme l'explique Patrice Faucon, président de la FNSEA 76 : "Ça pourrait être un bon outil ... si elle était respectée. Mais ce n'est pas le cas, nos coups de production ne sont toujours pas pris en compte. Il y a eu des sanctions financières pour les grandes surfaces, les abattoirs, les laiteries. Il en faut plus."

Patrice Faucon, président de la FNSEA 76 © Radio France - Mathilde Bouquerel

Les agriculteurs veulent que l'Etat tape du point sur la table

Cette visite du ministre, Thierry Dennequin en attend beaucoup. Car vivre de son activité d'agriculteur est tout sauf évident : "Avec mon épouse, on arrive à se dégager 1500 à 2000 euros par mois. Quand on travaille 70 à 75 heures par semaine, ça ne fait pas lourd ... En plus c'est très fluctuant. En 2016, on a fait très peu. J'ai fait un burn-out, j'ai failli tout arrêter", confie-t-il.

L'une des vaches laitière de race Normande de Thierry Dennequin © Radio France - Mathilde Bouquerel

Les attentes des représentants syndicaux sont claires : l'Etat doit faire pression sur les industriels pour que la loi soit respectée. "L'Etat sera d'une fermeté totale vis-à-vis de la grande distribution et des industriels qui ne respectent pas la règle du jeu", répond Julien Denormandie. Le ministre promet des contrôles plus nombreux et plus de sanctions financières pour les contrevenants. Il évoque aussi un aménagement de la Loi Egalim pour qu'elle protège mieux les agriculteurs.

"On se doit de faire confiance au ministre, mais on réagira très vite si notre confiance est bafouée", affirme Anne-Marie Denis, présidente de la FRSEA Normandie.