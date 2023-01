Le ministre de l'Agriculture débat avec les élèves de l'agrocampus à Fondettes

D’ici 10 ans, un agriculteur sur trois sera en âge de partir à la retraite. Il faut donc planifier et développer le futur de l'agriculture française. Pour cela, ce lundi matin, l'Agrocampus de Fondettes, à côté de Tours, recevait Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.

ⓘ Publicité

Pendant presque deux heures, des élèves en bac pro ou en BTS ont échangé et débattu sur l'avenir des métiers agricoles. Avec plusieurs "tables rondes", des thèmes clés ont été abordés : le choix d'un métier dans la production agricole, la souveraineté alimentaire, l'orientation, l'entrée dans la vie professionnelle et le changement climatique.

Cet échange s'effectuait dans le cadre de la concertation sur le pacte et la loi d'orientation et d'avenir agricoles. Parler avec les jeunes de leur futur métier d'agriculteur, répondre à des questions et des craintes. Important pour cette génération qui devra faire face à de nombreux défis, notamment le dérèglement climatique.

Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, dans l'amphithéâtre de l'Agrocampus de Fondettes. © Radio France - Laurette Puaud

Pour Lucas, étudiant en BTS, c'était une rencontre symbolique. "Ça fait bizarre. Après, c'est quand même une fierté parce qu'on a dit tout ce que l'on ressent sans passer par des syndicats. Là, on s'adresse directement à une personne, à un haut placé de l'État. Après, on verra bien. Mais j'espère qu'il aura bien entendu tout ce qu'on lui a dit, qu'il va en parler et qu'il va l'écrire aussi dans son dossier. Que ce ne soit pas que ce ne soit pas des informations prises à la légère."

C'était aussi un challenge pour Maelys et Coralie. Toutes les deux en bac pro, elles ne viennent pas du monde agricole. Les problématiques et les craintes sont donc particulières pour elles qui ont tout découvert lors de leur cursus et leurs stages. Maelys trouvait ça important de dialoguer avec le ministre, "il n'y a pas beaucoup de monde qui peut interagir directement avec le ministre. On a pu dire ce qui nous déplaisait. Et il a pu nous répondre directement. Mon rêve c'est d'avoir ma ferme. Mais d'abord je serai sûrement salariée. Je sais que ce sera compliqué, sachant que je pars de rien du tout."

Maelys et Coralie ont toutes les deux pu parler avec le Ministre © Radio France - Laurette Puaud

Pérenniser l'avenir du milieu agricole

Le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau tenait à écouter les élèves des formations agricoles. Car ils seront confrontés aux défis de demain. "Dans cette période de transition, il faut qu'on installe absolument des jeunes sur des structures dont on se dit qu'elles vont être résistantes à tous les grands dérèglements. C'est dans ce genre d'établissement que se construisent, se forment les générations qui vont s'installer. Il faut qu'on les accueille et il faut qu'on réponde à la diversité de ce qu'ils attendent. Ce sont des gens qui portent parfois très haut les questions de transition écologique, d'autres qui portent plutôt les questions de souveraineté, d'indépendance de l'exploitation, tout ça pouvant se combiner. J'ai trouvé que c'était un débat très riche. "

Le ministre a d'ailleurs lancé un défi aux étudiants : ils ont jusqu'au 17 février pour réfléchir à un plan pour une forêt de demain. L'objectif d'Emmanuel Macron étant de planter un milliard d'arbres d'ici 2032.