Le ministre de l'agriculture débloque 800 millions d'euros pour l'innovation en agriculture

Le président de la République a annoncé un vaste plan d'investissement de 30 milliards pour soutenir l'innovation en France. 2,8 milliards sont réservés au secteur agricole. Et c'est une première enveloppe de 800 millions que le ministre de l'agriculture vient annoncer dans la Drôme ce vendredi. Il visitera l'Inrae à Saint-Marcel-lès-Valence, Bioline et son "usine à insectes" à Livron et les compotes Charles et Alice à Allex. Avant ce déplacement, Julien Denormandie était ce vendredi matin sur France Bleu Drôme Ardèche pour préciser l'appel à projets.

Vous débloquez donc une première enveloppe de 800 millions d'euros pour des projets innovants dans l'agriculture. C'est quoi un projet innovant?

Aujourd'hui, on voit qu'on est face à une troisième révolution agricole et j'emploie à dessein ce terme de troisième révolution agricole. C'est une révolution qui est tournée vers les outils du numérique, vers la robotique. La Drôme le sait bien. Dans la Drôme, vous avez un salon de l'innovation qui s'appelle Tech and bio où vous avez justement toutes ces nouveautés autour du numérique, de la robotique et de la génétique. Cette dynamique, il faut l'accompagner. Et l'accompagnement, c'est de l'investissement. Il faut investir beaucoup d'argent dans la recherche, le développement et l'accès à ces nouvelles technologies et c'est ce que nous faisons aujourd'hui dans la Drôme avec deux de mes collègues Frédérique Vidal [ministre de la recherche] et Agnès Pannier-Runachier [ministre de l'industrie]. On va débloquer 800 millions d'euros, une première enveloppe pour financer cette innovation.

C'est une enveloppe nationale. Qui va pouvoir profiter de cet argent ?

Vous aurez d'abord tous les instituts techniques de recherche comme l'INRAE que nous visitons ce matin et qui est un incroyable atout dans notre pays. C'est aussi des instituts techniques privés. C'est ensuite l'ensemble des entreprises qui développent des technologies, des outils, du numérique. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on peut faire des stations météorologiques directement dans les champs qui permettent de prédire la météo qui permet donc d'adapter, par exemple, les systèmes d'irrigation. Il y a aussi les PME qui construisent des robots qui peuvent travailler dans les champs pour faire, par exemple, du désherbage. Et on a des pépites sur nos territoires. Dans la Drôme, il y a cette très belle entreprise qui s'appelle Bioline et qui fait du biocontrôle. Ce sont aussi des laboratoires ou des entreprises qui font la sélection variétale. Ce sont nos agriculteurs ensuite pour leur permettre d'accéder à toutes ces technologies. C'est une première tranche de 800 millions d'euros que nous allons annoncer ce matin. Mais en tout, l'Etat va investir 2 milliards 800 millions d'euros. Je dis bien 2 milliards 800 millions d'euros pour massivement donner accès à ces nouvelles technologies.