Le ministre de l'agriculture Didier Guillaume fait sa périlleuse rentrée à la foire de Châlons

Châlons-en-Champagne, France

Et de deux ! Après le ministre des comptes publics Gérald Darmanin, c'est au tour de Didier Guillaume de visiter la 73ème édition de la foire de Châlons. Une rentrée politique "à domicile" pour le ministre de l'agriculture. Présent ce lundi, de 9h à 17h, il a longuement échangé avec tous les acteurs du monde agricole.

Syndicats, agriculteurs, producteurs, consommateurs : tous ont interpellé le ministre sur les différentes problématiques auxquelles ils sont confrontés. "Bien évidemment qu'il y a des inquiétudes et elles sont légitimes. Par rapport au Mercosur, le président a annoncé qu'il n'y aurait pas de signature de notre part et c'est une bonne nouvelle pour l'agriculture et la planète. Pour les autres accords, la marchandise circule, que l'on signe ou pas. _Moi ce que je vais faire c'est de la régulation_. On va augmenter les contrôles car on ne va pas importer ce que l'on ne veut pas produire. Je veux rassurer les agriculteurs en leur assurant que le Gouvernement est avec eux.", confie Didier Guillaume.

Sur la pénurie de travailleurs agricoles

L'une des autres problématique qui touche les agriculteurs c'est leur difficulté à recruter. Dans la Marne, 150 postes sont à pourvoir mais peu de postulants se bousculent au portillon. "C'est une réalité qui ne concerne pas que l'agriculture mais je m'en occupe. J'ai lancé l'année dernière une grande campagne de communication, notamment pour la promotion des lycées agricoles. Il faut capter les jeunes, c'est eux qui représentent l'avenir de ce métier, qui n'est plus autant pénible qu'avant", explique Didier Guillaume.

Sur la consommation agricole des français

Interrogé sur la future réforme de la Politique Agricole Commune (PAC), le ministre de l'agriculture assure que tout sera mis en oeuvre que les agriculteurs soient rémunérés à la hauteur de leurs efforts. Didier Guillaume encourage aussi les consommateurs et restaurateurs à consommer davantage français. "Pour que les agriculteurs gagnent plus ils faut qu'ils vendent plus ! Quand on sait que seulement 15% des restaurants en France utilisent de la viande française, ça veut dire quoi, que l'agriculture n'est pas capable de fournir ce marché ? Non ! Pareil pour les consommateurs. C'est bien de dire qu'il faut manger français dans son salon, mais c'est mieux d'agir", s'agace le ministre. Didier Guillaume a profité de sa visite pour annoncer l'un de ses prochains chantiers : améliorer l’étiquetage sur les produits afin que le consommateur y voit plus clair et achète des produits issus de l'hexagone.

D'autres personnalités politiques sont attendues à la foire de Châlons. Entre autres, l'ancien président François Hollande, le premier secrétaire du Parti Socialiste Olivier Faure et Franck Riester, ministre de la Culture. Ils viendront respectivement les 3, 4 et 6 septembre.