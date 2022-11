Le ministre de l'agriculture en visite dans le Tarn-et-Garonne ce lundi

C'est l'un des départements les plus agricoles d'Occitanie, c'est aussi l'un de ceux qui ont le plus souffert de la sécheresse. Marc Fesneau, le ministre de l'agriculture qui a succédé à Julien Denormandie, sera dans le Tarn-et-Garonne ce lundi pour une visite autour de la sécheresse et de la gestion des ressources en eau.

Une visite d'exploitation, des échanges dans un lycée agricole

Marc Fesneau rencontrera des syndicats et organisation agricoles à partir de 13 heures à Montauban. Il devait initialement arriver en début de matinée dans le Tarn-et-Garonne mais à cause "d'une contrainte d'agenda à Paris, le programme a été modifié" a fait savoir le ministère de l'agriculture dans le week-end.

Il embrayera ensuite sur la visite d'une exploitation agricole de Caylus dans les Gorges de l'Aveyron qui fait de l'élevage et qui a perdu près de 40% de ses prairies à cause de la sécheresse qui a touché l'Occitanie ces derniers mois. Le ministre échangera avec les exploitants et évoquera avec eux les aides de l’Etat suite à la reconnaissance du secteur en calamité agricole.

Marc Fesneau se rendra ensuite au lycée agricole de Capou en fin d'après-midi pour rencontrer des élèves et enseignants et visiter le centre d’expérimentation fruits et légumes de l'établissement avent de participer à un débat avec les représentants des filières sur le thème de l’eau et du changement climatique.

Le ministre devait initialement aller à la mi-journée à Montfermier pour visiter un projet de gestion de l’eau et d’irrigation expérimental basé sur l’optimisation des petites retenues d’eau mais cette visite a été annulée.