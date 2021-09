Irrigation agricole : Julien Denormandie "déplore les actions des opposants au projet de bassines"

Au lendemain d'une action coup de poing des opposants au projet de construction de bassines pour l'irrigation agricole dans les Deux-Sèvres, le ministre a "déploré les débordements que nous avons pu voir, trois gendarmes ont été blessés lors de ces événements." Le ministre de l'agriculture Julien Denormandie était l'invité de France Bleu Poitou ce jeudi matin. Il est présent à Niort ce jeudi pour clôturer le congrès de la FNSEA.

"Les conflits d'usage d'eau, ça a toujours existé mais ce n'est pas parce qu'il y en a qu'il ne faut rien faire, qu'il faut rester dans le statu quo" a-t-il ajouté. "Aujourd'hui, il n'est pas possible d'avoir d'agriculture sans eau, aujourd'hui on voit bien qu'avec les effets du changement climatique, il faut trouver les moyens pour pouvoir aussi assurer la ressource en eau de notre agriculture. Le projet [des bassines à Mauzé-sur-le-Mignon] est un projet de longue date. En 2018, après énormément de concertation et de travaux scientifiques, ce projet avait fait l'objet d'un protocole d'accord avec la très très grande majorité des parties représentatives. On avait réussi à se mettre d'accord. Et puis aujourd'hui certaines personnes, en dépit de cette gestion intelligente de la ressource en eau, souhaitent toujours marquer leur désaccord et le font parfois avec des actions que je déplore."

Il faut avoir le courage d'affronter ces dossiers

Est-ce normal de financer ces projets avec l'argent public pour quelques intérêts privés ? Réponse du ministre : "Est-ce normal de faire en sorte que demain, vous, vos auditeurs, les Français on puisse s'assurer d'avoir une alimentation. Comment allez-vous produire les aliments que vous trouvez dans vos supermarchés si vous n'avez d'eau ? C'est évidemment de notre responsabilité que de s'assurer de la pérennité de nos agricultures. Jamais nous n'avons trouvé le moyen de faire de l'agriculture sans eau. Il faut avoir le courage d'affronter ces dossiers, de mettre sur la table cette question de la gestion de l'eau mais le faire avec raison et concertation, c'est ce qui a prévalu sur ce projet des bassines." Et d'insister sur le fait que le projet de bassines consiste à récupérer les eaux issues des pluies diluviennes de l'hiver pour les dédier à l'irrigation agricole.

Je soutiens massivement la bio

Interrogé également sur la nouvelle PAC, la Politique agricole commune, dont les subventions accordées à l'agriculture bio font polémique, le ministre a défendu les orientations choisies : "Les crédit à la bio augmentent de 36 %. Ils passent à 350 millions d'euros d'aide par an pendant 5 ans", a-t-il précisé. "Le débat porte sur nature des outils, a expliqué le ministre. Avec ces 340 à 360 millions d'euros par an, nous voulons convaincre certains de passer en bio. Mais il y a des débats sur la nature de cette aide, a rappelé le ministre. Nous allons mettre cet argent pour la conversion vers l'agriculture bio. Mais pour certains, il faut soutenir ceux qui sont déjà installés en bio."

Développer la conversion quand on sait que la production laitière bio est en surplus, est-ce cohérent ? "A peu près 30% des fruits et légumes bio sont des fruits et légumes importés, a expliqué le ministre. Il faut rentrer filière par filière, segment par segment, sur la meilleure nature de ces outils. A la fin des fins, le soutien au bio passe de 250 à 340 millions d'euros par an, un budget en profonde augmentation, a maintenu le ministre. Et il faut qu'on fasse en sorte que cet argent arrive au bon endroit et soit le plus utile possible. Moi je soutiens massivement la bio, je suis un fervent défenseur du bio," a-t-il conclu.