Le ministre de l'Agriculture ouvre la porte à des réquisitions de carburant pour les agriculteurs

Des agriculteurs mayennais ont pu interroger ce jeudi le ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire sur leurs inquiétudes. Marc Fesneau s'est rendu à Laval pour les Assises de l'agriculture et de l'alimentation avant de visiter une exploitation polyculture et laitière à Saulges.

ⓘ Publicité

Grêle, hausse des prix de l'énergie, grippe aviaire, à tous ces sujets s'ajoute une éventuelle pénurie de carburants alors que les tracteurs doivent tourner à plein régime prochainement. Pour l'instant, aucune exploitation mayennaise n'est en grande difficulté mais les céréales d'automne doivent être mises en terre dans les prochains jours.

"Une journée de semis, c'est à peu près 400 litres de fioul par jour qu'il nous faut, explique Vincent Julien, agriculteur à Saulges. Il va nous falloir à peu près 4.000 litres de fioul. Aujourd'hui, on a du stock, on en a re-commandé, mais on va être livré que par 1.500 litres. Et encore, on va voir. Il faudra être en permanence à l'affût d'en avoir."

Il y a en plus d'autres problématiques concernant le carburant pour les agriculteurs regrette Florent Renaudier, le président de la FDSEA de la Mayenne.

C'est aussi l'envolée des prix. La rareté fait aussi une surenchère sur le produit. Alors déjà qu'on était sur des niveaux très élevés, là, on voit que ça s'amplifie pour ceux qui arrivent encore à être livrés cette semaine. Et puis, il y a un regain de vols de fioul dans les exploitations depuis maintenant quelques semaines en Mayenne.

Le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau a "bon espoir" en la résolution rapide du conflit chez Total et Esso-Exxon Mobil. Si la situation dure, des réquisitions pourraient être ordonnées par les préfets pour permettre aux agriculteurs de travailler. "[Ils] ont en charge de regarder dans chaque département quelles sont les priorités qu'on peut effectuer pour ne pas laisser les situations se dégrader."