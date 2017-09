Le ministre de l'agriculture sur le loup : "Objectif zéro attaque, mais pas zéro loup"

Le ministre de l'agriculture visitait le salon Tech & Bio, ce mercredi à Bourg-les-Valence, dans la Drôme. Stéphane Travert a réaffirmé les engagements de l'Etat pour le bio en France. Il est aussi revenu sur la cohabitation entre les éleveurs et le loup.

Un peu plus d'une heure de visite au détour des stands, pour le ministre de l'agriculture. Stéphane Travert a découvert le Salon Tech & Bio, au lycée agricole du Valentin à Bourg-les-Valence.

C'est la sixième édition de ce rendez-vous essentiellement destiné aux professionnels. C'est tout naturellement qu'un tel événement, axé sur les techniques agricoles bio, se déroule dans la Drôme. En la matière, le département est à la pointe! Avec près de 20% de ses surfaces agricoles utiles exploitées en biologique, la Drôme est le premier département bio de France.

Créer un fonds privé pour aider le bio | Stéphane Travert

L'occasion pour le ministre de l'agriculture de rappeler les engagements pris par le gouvernement, d'ici la fin du quinquennat. Afficher au moins 50% de produits bio ou d'appellation d'origine, au menu de la restauration collective. Augmenter les surfaces agricoles en agriculture biologique, (les faire passer de 6 à 8% minimum).

Pour arriver à ses fins, en plus des aides à la conversion au bio, versées par l'Etat et les régions, Stéphane Travert propose la création d'un fonds privé, avec l'engagement des acteurs de la transformation et de la distribution. Il va lancer une concertation.

Objectif zéro attaque de loups

Autre dossier qui tient à cœur aux agriculteurs de la Drôme, aux éleveurs en tout cas, la question du loup. Questionné, le ministre a affiché un objectif très ambitieux : "zéro attaque de loups sur les troupeaux". "Mais ça ne veut pas dire zéro loup", précise Stéphane Travert qui se dit favorable à la biodiversité. Beaucoup sont sceptiques... "C'est atteignable" affirme le ministre qui va monter un plan pluriannuel pour lutter contre la prédation.