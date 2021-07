Le ministre de l'agriculture vient soutenir les producteurs de champagne suite aux tensions avec la Russie

C'est une loi que les vignerons de champagne trouvent ubuesque.

En fin de semaine dernière, la Russie a signé une loi qui exige que seuls les vins effervescents russes puissent porter le nom de "champagne". En France, cela oblige donc les distributeurs de marques de champagne à inscrire sur la contre-étiquette, placée au dos de la bouteille, la mention "vin pétillant".

Le Comité Interprofessionnel des Vins de Champagne (CIVC) déplore que cette réglementation n'assure pas aux consommateurs russes une information claire et transparente sur l'origine et les caractéristiques des vins. Il regrette aussi que cette loi signée par Vladimir Poutine remette en cause plus de vingt ans de discussions bilatérales entre l'UE et la Russie sur la protection des appellations d'origine.

Les sénateurs marnais Françoise Férat, Yves Detraigne et René-Paul Savary ont écrit une lettre commune au ministre délégué au commerce extérieur. Ils demandent que l'appellation champagne soit exclusivement réservée aux producteurs français.

Le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie et Franck Riester, ministre délégué au commerce extérieur arriveront 8h ce vendredi 9 juillet à la Maison du champagne à Epernay. Ils échangeront avec les professionnels du secteur viti-vinicole.

A 9h, ils visiteront la Maison de champagne Pol Roger .