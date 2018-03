Les syndicats agricoles dans leur ensemble ont manifesté ce vendredi matin au lieu dit Cormeré à Guipry- Messac, là où la société Enez Aval souhaite implanter son projet de parc d'attractions dédié aux légendes arthuriennes. Ils demandent la préservation des terres agricoles et l'abandon du projet.

Des syndicats agricoles qui se mobilisent ensemble et qui sont d'accord sur toute la ligne... c'est très rare mais cette fois ils sont unanimes : ils ne veulent pas du projet de parc d'attractions dédié aux légendes arthuriennes. La société Enez Aval qui porte ce projet souhaite acquérir 82 hectares de terres au lieu dit Cormeré à Guipry-Messac en Ille-et-Vilaine. Elles sont aujourd'hui louées et exploitées par 9 agriculteurs qui souhaitent eux aussi les acheter.

" Il y a 80 hectares qui partiraient pour un projet absurde, un projet sorti du chapeau d'Enez Aval il y a 3 ans, il n'y a eu aucune concertation avec les agriculteurs concernés. La fonction de loisirs récréatifs ne doit pas prendre le pas sur la fonction de production agricole " explique Guillaume Aveline, le président du syndicat Agrobio 35.

Didier Massiot le porte parole de la Confédération Paysanne rajoute : " Il y en a marre que le monde agricole soit la variable d'ajustement des grands projets inutiles de nos élus ".

Les agriculteurs demandent l'abandon du projet Avalonys © Radio France - Fanny Beaurel

Une avance remboursable de 50 000 euros

Les élus dont parle Didier Massiot ce sont d'abord ceux de Vallons de Haute Bretagne Communauté. La communauté de communes est séduite par le projet d'Enez Aval qu'elle voit comme un vecteur de développement économique avec 50 emplois à temps plein et 150 saisonniers annoncés pour l'ouverture. Les élus décideront le 4 avril s'ils accordent une avance remboursable de 50 000 euros au porteur du projet pour des études de terrain. " Ce qu'on demande c'est l'abandon du projet. Si jamais la décision va à l'inverse, on va la prendre comme un marqueur politique. Nous, on ne veut pas d'argent public pour ce dossier là " explique Sébastien Vétil, le porte parole des 9 agriculteurs concernés dont il fait d'ailleurs partie.

Le président de Vallons de Haute Bretagne Communauté voit les choses différemment. Soutenu par le monde économique du territoire, Philippe Gourronc estime que des études de terrains permettraient d'y voir plus clair sur les possibilités qu'offre le site, et notamment celle " d'avoir de l'activité agricole et de mettre en place ce parc sur une partie du site ".

Les agriculteurs ne l'entendent pas de cette oreille. Ils seront très attentifs à la décision du 4 avril. Ils envisagent des actions si les élus votent cette avance remboursable de 50 000 euros.