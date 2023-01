Le monde d'après en Bourgogne, un débat philosophique sur l'avenir de la viticulture

Ce sera comment "Le Monde d'Après" dans le vin et la viticulture en Bourgogne ? Réchauffement climatique, rendement, biodiversité, vins nature ... Un caviste et un vigneron débattent librement à cœur ouvert dans notre série "Plus belle la vigne".

Les idées viticoles cheminent avec Bertrand Joinville, caviste au "Monde d'Après" à Dijon et Dominique Derain, vigneron retraité de Saint-Aubin © Getty Je me présente, je m'appelle ... Chez le caviste "Le Monde d'après", Bertrand Joinville on ouvre le débat. À ses côtés on rencontre son ami vigneron de Saint-Aubin, Dominique Derain qui a toujours travaillé en biodynamie. ⓘ Publicité loading Dominique Derain, vigneron de Saint-Aubin et Bertrand Joinville, caviste dijonnais devant son commerce "le Monde d'Après" à Dijon © Radio France - CM Sans souffre Pourquoi choisir de produire du vin nature ? Sans parler des vinifications sans souffre, c'est quoi le vin nature ? loading On aime, on aime pas ... La sincérité est une notion importante pour Bertrand et Dominique. On peut, parfois, ne pas aimer le vin de Bourgogne. loading Comment bien parler du vin de Bourgogne ? Pour Bertrand et Dominique, cette question n'a pas forcément de réponse définitive. loading Le monde d'après ... Pas d'hésitation possible pour les deux amis, les professionnels du vin en Bourgogne devront obligatoirement s'adapter au nouveau climat ... loading Plus d'infos La boutique et bar "le Monde d'Après " de Bertrand Joinville se situe 102 rue Monde à Dijon.

Le domaine de Dominique Derain se situe à Saint-Aubin en Côte-d'Or