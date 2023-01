Le monde de la bouvine va défendre ses traditions à Montpellier le 11 février

Taureaux de course camarguaise

Un front uni pour défendre la bouvine, et ses traditions : le collectif "L'Union jeunes de Provence et du Languedoc pour la défense de nos traditions" organise une grande manifestation à Montpellier le 11 février prochain. Des élus sont attendus, avec les manadiers, clubs taurins ou encore chasseurs. Une réaction à la tribune parue dans Le Monde samedi dernier . Une tribune d'élus écologistes et du parti animaliste, qui appellent à une grande réforme des activités taurines

ⓘ Publicité

Rendez-vous à Montpellier, place de la Comédie, à 11h du matin.