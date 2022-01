Le Monsieur "Brexit pêche" en Normandie jusqu'à vendredi

Nommé par la ministre de la pêche, Philippe Lambert des Granges, administrateur des affaires maritimes, passe la semaine en Normandie, de Granville à Dieppe à la rencontre des pêcheurs qui n'ont toujours pas obtenu gain de cause dans le conflit autour du renouvellement des licences de pêche.

Une quarantaine de bateaux normands ne savent toujours pas dans quelles conditions ils pourront ou non travailler dans les eaux anglaises dans les prochains mois.

Après deux jours passés à Granville, Philippe Lambert des Granges, le "Monsieur Brexit pêche" du gouvernement, était à Cherbourg ce jeudi matin avant de rejoindre Caen dans l'après-midi et de terminer sa tournée des ports ce vendredi à Dieppe.

Après les Hauts de France, et la Bretagne, la Normandie est la dernière région dans laquelle il se rend au contact des pêcheurs toujours en conflit avec les autorités anglo-normandes pour obtenir les licences qui doivent leur permettre de continuer à travailler dans les eaux anglaises et celles de Jersey et Guernesey.

L'administrateur rencontre les pêcheurs les uns après les autres et recueille tous les éléments pour tenter une ultime négociation. "C'est aussi l'occasion pour lui de récupérer toutes les données qui permettront, si nécessaire, de _proposer aux professionnels une évolution de leur pratique de pêche s'ils n'obtiennent pas gain de cause_", souligne Mathieu Vimard, directeur adjoint de l'organisation des pêcheurs normands.

Le spectre d'une destruction des bateaux

La troisième hypothèse, c'est que les pêcheurs soient amenés à se tourner vers le plan de retrait de la pêche. Autrement dit, comme leur activité ne serait pas rentable pour continuer sans le droit à pêcher dans les eaux anglo-normandes, ils pourraient bénéficier de contreparties financières pour envoyer leur bateau "à la casse". Une issue que ne veulent pas envisager les pêcheurs ayant rencontré Philippe Lambert des Granges ce jeudi matin à Cherbourg. Pour Sophie Leroy, présidente de l'armement cherbourgeois, dont un bateau est déjà impacté, et deux autres pourraient l'être au delà du 31 janvier, "il y a encore des raisons d'espérer et d'obtenir les licences. J'ai confiance dans le rapport que l'administrateur va rendre à la ministre".

Le "Monsieur Brexit pêche" doit en effet remettre dans les prochains jours un rapport à la ministre, issu de ses entrevues avec les pêcheurs. C'est ensuite Annick Girardin qui devra proposer les solutions au cas par cas pour chaque professionnel. Aujourd'hui en Normandie, ils sont 41 à ne pas avoir de garanties sur la possibilité de continuer d'utiliser leurs bateaux comme ils le faisaient avant le brexit.