Le moulin Ollier de Barbentane tourne à plein régime cet automne

"L'huile n'est pas à moi, c'est la leur. Moi je transforme les fruits et ils me paient juste ce service", explique, enthousiaste, Jean-Roch Ollier, maître moulinier à Barbentane (Bouches-du-Rhône). Dans cette commune située à 15 minutes d'Avignon, Jean-Roch produit sept cuvées qui lui sont propres mais il fait aussi des lots communs. Pour 46 centimes d'euros par kilo d'olives, des particuliers apportent leur récolte et à partir de début décembre ils viennent récupérer leur huile. "Parfois ils ne repartent qu'avec 25 centilitres en fonction de la masse apportée, mais ils jouent le jeu. C'est grâce à eux que le moulin tourne", souligne avec passion Jean-Roch.

Ces cuvées communes correspondent parfois à près de 80 % de l'activité des moulins. Pour le maître moulinier, il s'agit surtout d'un attachement traditionnel de la Provence à l'oléiculture.

Déjà 120 tonnes d'olives pressées cette année

Alors les voitures se succèdent à l'entrée du bruyant moulin. Marius est un habitué, il vient au moulin Ollier depuis son ouverture il y a 11 ans. "L'accueil est impeccable, ils sont gentils", insiste Marius. Il a apporté 22 kilos d'olives et viendra chercher le précieux liquide extrait du fruit le mois prochain pour l'offrir à ses proches à l'occasion des fêtes de Noël.

Un produit naturel puisqu'au moulin Ollier aucun additif n'est ajouté à la recette. La saison dernière, une mauvaise année selon Jean-Roch, le moulin a produit entre 30.000 et 40.000 litres d'huile d'olive. Cette année, déjà 120 tonnes d'olives fraîches sont arrivées au moulin.