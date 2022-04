Le muguet a fleuri une semaine plus tôt que prévu en Loire-Atlantique

Symbole du retour des beaux jours, il est de coutume d'en offrir à ses proches le 1er mai : le muguet. Environ 85 % des brins vendus en France sont cultivés près de Nantes et cette année, la cueillette a démarré en avance en Loire-Atlantique. Une semaine plus tôt que prévu selon le comité départemental de développement maraîcher.

Un phénomène lié aux températures particulièrement douces de l'hiver. Pour les conserver, les maraîchers sont contraints de stocker les fleurs en chambre froide, en espérant qu'elles soient toutes de qualité le jour J.

La cueillette terminée plus de dix jours avant le 1er mai

Dans l'exploitation agricole du Lac à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, la récolte est déjà terminée. Dans le champ, il reste à peine quelques clochettes blanches qui se battent en duel, la cueillette aura duré huit jours. Mais une dizaine de saisonniers sont toujours sur le terrain avec le responsable de la récolte, Emeric Lequien. "On ramasse les feuilles qui serviront à embellir les bouquets", explique-t-il.

Tous les brins ramassés doivent mesurer au moins 25 centimètres, avoir une tige robuste, "et minimum quatre clochettes blanches et quatre clochettes vertes", indique Philippe Naulleau, le co-gérant de l'exploitation. Lui cultive un peu plus d'un hectare de muguets. "On n'a pas de pots, c'est de la culture en plein champs, pendant une période on couvre les brins avec des chassîs ou des bâches en plastique pour qu'ils cherchent de la lumière et prennent de la hauteur."

Après la cueillette du muguet, les saisonniers ramassent des feuilles qui permettront d'embellir les bouquets du 1er mai. © Radio France - Elsa Vande Wiele

Jusqu'à 20 % de pertes possibles

Cette années, ses fleurs ont atteint la bonne hauteur une semaine avant la date habituelle, actuellement elles sont au frigo. "Ce qui est important après c'est de respecter la chaîne du froid, poursuit le producteur. On a eu une année précoce en 2020, l'année du covid, 2011 elle avait été une année historique, ce n'est pas nouveau mais c'est peut-être un peu plus répétitif."

Après la cueillette, le muguet passe ensuite une machine qui permet de faire le tri, de jeter les fleurs abîmées ou qui ne tiendront pas jusqu'au premier mai. Si l'exploitant a récolté 800.000 brins de muguets cette saison, à cause de cette pousse précoce il estime qu'il va en perdre 15 à 20 %. Et la qualité risque d'en pâtir, les clochettes pourraient jaunir plus vite.