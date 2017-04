Le muguet est en avance cette année, les producteurs de Martillac rusent pour tenir jusqu'au 1er mai

Deux semaines avant le 1er mai, les brins sont déjà en fleurs car le mois mars a été particulièrement chaud. Le plus chaud en France depuis 1900 selon Meteo France. Les producteurs de Martillac doivent ruser pour le conserver au frais et éviter qu'il soit fané le jour J.

Dans les serres de l'entreprise familiale, Christine Gomez essaye tant bien que mal de sauver ses fleurs. La famille Gomez cultive son muguet sur un petit terrain de 3000m2 dans le secteur de la Brède à Martillac, et cette année il va falloir trouver des astuces pour le conserver jusqu'au 1er mai.

"On va le ramasser et le mettre en chambre froide pour qu'il soit le plus joli possible", détaille l'horticultrice. "On a eu un temps du mois de juin au mois de mars donc forcément tout est fleuri beaucoup plus précocement".

La fleur d'un jour

Dans deux semaines, ses clients fleuristes vont venir chercher les brins qu'ils ont commandés et une partie risque d'être fanée car la moitié de son terrain est déjà en fleur. "Le muguet c'est vraiment très particulier parce que pour tomber pile sur la journée où il doit être vendu il faut travailler dix ans pour faire la fleur d'un jour", raconte la productrice.

Trop coûteux pour les petits producteurs

Les plus gros producteurs, eux, sont beaucoup plus confiants. Julien Miailhe par exemple de la société De la salle a mis en place un système coûteux pour réguler la température et retarder la floraison : "On a un système de bâches blanches d'un côté et noires de l'autre pour faire de l'ombre. On met le côté noir vers le muguet et le côté blanc de façon à réfléchir le soleil et on met de l'arrosage aussi par dessus". Ces techniques sont souvent trop lourdes à financer pour les petits horticulteurs comme la famille Gomez. Les entreprises familiales doivent donc compter sur la météo qu'ils espèrent moins estivale la semaine prochaine.

La Gironde fait pousser 15% de la production nationale de muguet. L'essentiel dans le secteur de la Brède à Martillac qui compte une dizaine de producteurs.