Dordogne : le nombre de cas de tuberculose bovine augmente

Les troupeaux du Périgord sont actuellement soumis à une inspection générale ! Les quelque 120 000 bovins de plus de 18 mois du département doivent se plier à des tests pour savoir s'ils sont porteurs de la tuberculose bovine. Le comité départemental de pilotage surveillant cette maladie s'est réuni ce mercredi pour faire le point, alors qu'environ la moitié du cheptel périgourdin a été testé. Autour de la table, services vétérinaires, éleveurs, agents de l'Office français de la biodiversité, chasseurs, ou encore piégeurs, car la maladie touche également la faune sauvage !

Premier constat, le nombre de cas de peste bovine augmente par rapport à l'année dernière. À mi-parcours, 290 bovins répartis en 18 foyers d'infection ont été détectés, alors que l'an dernier 19 foyers avaient été repérés sur l'ensemble de la campagne de dépistage. Pas d'inquiétude, pourtant, estime Nicolas Robert, président du Groupement de défense sanitaire départemental. Selon cet éleveur, "cette augmentation elle est logique, on va chercher 100% des animaux, on est passé de 24 à 18 mois pour les premiers tests. On va chercher plus profond donc c'est normal que l'on trouve de nouveaux cas".

Nicolas Robert, président du GDS 24, revient sur l'augmentation du nombre de cas de tuberculose bovine. Copier

Attention toutefois à ne pas se relâcher, et à éviter la récidive. Dans la moitié des cas détectés à ce stade de la campagne, il s'agit de cheptels déjà au moins une fois contaminés par le passé. Pour éviter cette récidive, le cheval de bataille de Frédéric Piron, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, c'est de "s'assurer de la bonne application de la biosécurité". En clair, éviter le contact direct entre les bêtes de deux élevages distincts, la maladie s'étendant "à la manière d'une tâche d'huile", et éviter les contacts avec la faune sauvage, qui peut être porteuse du bacille responsable de la tuberculose bovine.

Frédéric Piron, directeur de la DSCPP 24, rappelle les mesures à prendre pour éviter la propagation de la tuberculose bovine. Copier

En France, le taux de contamination annuel reste inférieur à 0,1 % des cheptels, ce qui permet au pays de se maintenir sous le statut "indemne", selon les critères européens. Les foyers de tuberculose se concentrent majoritairement en Nouvelle-Aquitaine, qui regroupe à l'heure actuelle 36 foyers sur les 41 détectés en France. La moitié de ceux-ci se trouvent en Dordogne.