Le Nord est placé en vigilance sécheresse

Après un hiver classé comme l'un des plus doux depuis 1947, le déficit de pluie a augmenté de 50 % dans le Nord. Le département est donc placé en vigilance sécheresse à partir de jeudi 12 mai. Il est demandé de réduire sa consommation d'eau potable.

La terre est sèche, et les cours d'eau ont largement diminué dans le Nord. "Depuis le mois de mars 2022, la météo s'est montrée extrêmement clémente", écrit la préfecture dans un communiqué. L'hiver a été l'un des plus doux depuis 75 ans et le Nord a connu quatre années de sécheresse, avant un été particulièrement pluvieux l'année dernière.

Au moins jusqu'au 6 juin

Dans ces conditions, le préfet du Nord a décidé de classer le département en vigilance sécheresse à partir de ce jeudi. L'arrêté est en vigueur au moins jusqu'au 6 juin et "en cas d'aggravation des conditions hydrologiques ou météorologiques, des mesures restrictives pourront être activées par arrêté préfectoral".

La préfecture demande aux usagers de diminuer leur consommation d'eau potable ainsi que leurs prélèvements dans les milieux naturels. Cela concerne les particuliers, mais aussi les entreprises, industriels, agriculteurs... L'information sera diffusée dans toutes les communes du département.