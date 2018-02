Plafond d'abattage de 40 loups en 2018, indemnisation des éleveurs sous conditions : le nouveau plan loup 2018-2023 qui veut organiser la "coexistence" entre ces prédateurs et les troupeaux est critiqué à la fois par les éleveurs de brebis et de moutons et par les défenseurs de la vie sauvage.

France

Le plan loup a été présenté lundi par le ministère de la Transition écologique. Les plafonds d'abattage annuel de loups seront désormais basés sur les recommandations des scientifiques. Ces derniers estiment qu'il ne faut pas abattre plus de 10 à 12% de l'effectif pour assurer la viabilité de l'espèce, ce qui suppose une population de 500 loups, contre environ 360 aujourd'hui.

Tirs de prélèvement ou de défense

En 2018, le plafond initial est fixé à 40 loups abattus. A partir de 2019, le plafond sera fixé à 10% de l'effectif. Les tirs de prélèvements, décidés par le préfet, pourront avoir lieu de septembre à décembre. En revanche, toute l'année, les éleveurs pourront avoir recours à des tirs de défense en cas d'attaque contre leur troupeau, dans la limite des 12%.

Chiens spécialement formés

Les éleveurs pourront recevoir des aides pour mettre en place des mesures de protection de leurs troupeaux : gardiennage renforcé, parcs électrifiés, chiens de protection spécialement formés. Le plan préconise également une meilleure formation des éleveurs. Le gouvernement souhaite aussi tester des dispositifs innovants de protection et d'effarouchement, par exemple des clôtures électrifiés de trois mètres de haut.

Les chiens devront être mieux formés à la protection des troupeaux © Maxppp - Nicolas Vallauri

Indemnisations sous conditions

Grande nouveauté pour que les éleveurs soient indemnisés : ce sera désormais possible qu'à condition qu'ils aient mis en place des mesures de protection. Le plan suggère de lancer de nouveaux programmes de recherche pour mieux comprendre le comportement des loups. Le texte note aussi la difficulté de faire la différence entre des attaques de loups et celles de chiens errants, pour ne pas accuser les loups à tort.

Personne n'est content

Malgré la colère des éleveurs qui dénoncent les attaques de brebis, ce plan vise donc à atteindre 500 loups en France d'ici à 2023, contre 360 environ fin 2017.

"Nous avons demandé qu'à chaque attaque, on tue le loup en cause. Cela permet d'éliminer le loup agressif et d'apprendre aux autres ce qui se passe quand on s'approche des troupeaux", fait remarquer Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA. "Mais ce plan ne garantit pas le zéro attaque des troupeaux", regrette le syndical agricole dans un communiqué commun avec notamment la Fédération nationale ovine.

"Force est de constater, une nouvelle fois, que la voix des acteurs du monde rural est ignorée, bafouée et ne compte pas dans ce pays." - Les représentants des éleveurs

Ce plan provoque aussi le mécontentement des défenseurs de la biodiversité. Selon plusieurs ONG, "le tir indifférencié de loups est inefficace et contre-productif : dispersion de meutes et absence d'apprentissage de la cohabitation".

"L'État montre qu'il est dans une position défensive et qu'au lieu d'assumer un objectif de coexistence loups / troupeaux, il n'a ni le courage de rappeler le cadre de la loi, ni d'affirmer qu'il est nécessaire que l'élevage s'adapte à la présence de cette espèce protégée." - WWF et France Nature Environnement

Sept fois plus d'attaques en 16 ans

Espèce protégée, le loup, disparu en France dans les années 1930, est revenu par l'Italie à partir de 1992. Il est désormais surtout présent dans les Alpes et en Provence, dans le sud du Massif central et dans l'est des Pyrénées. Et ses attaques se sont multipliées : de 1.400 brebis en 2000 à près de 10.000 en 2016.