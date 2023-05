"L'agriculture ne veut pas s'accaparer toute l'eau", assure le nouveau président de la FDSEA de la Loire

L'engagement de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour favoriser l'installation de jeunes agriculteurs est important, en comparaison avec les autres collectivités régionales, pour la plus grande satisfaction de Jean-Luc Perrin, le nouveau président de la FDSEA de la Loire.

Vous étiez à Mornand-en-Forez pour la présentation de la nouvelle Dotation jeune agriculteur du Conseil régional, est-ce vraiment un effort considérable que fait la Région pour le maintien de l'agriculture ?

Jean-Luc Perrin : C'est vrai que la région Auvergne Rhône-Alpes fait un gros effort. Nous sommes la première agriculture au niveau de la France, en nombre d'agriculteurs, même en nombre d'installés. C'est très important que le président Laurent Wauquiez mette les moyens en face. C'est un réel besoin si nous voulons continuer à installer, c'est nécessaire pour le renouvellement des générations. Mais pour cela, il nous faut un objectif de revenus : il faut à tout prix un revenu décent, que nos agriculteurs aient un revenu décent, et ça, ça passe notamment par la revalorisation des prix de nos produits. Juste pour vous dire, c'est vrai que l'objectif c'est 1.000 installations sur la région Aura, ce n'est pas rien, mais ça répond à un bon nombre de départs d'agriculteurs. On nous annonce sur les dix ans, 50 % d'agriculteurs qui vont partir. Donc je prends l'exemple de la Loire : nous sommes 4.000 agriculteurs.

On compte une centaine d'installations par an dans la Loire, est-ce beaucoup ?

C'est pas mal. On est dans le haut au niveau Aura, même au niveau national. On est dans des départements qui installent encore beaucoup et c'est bien. Malgré tout, il faut qu'on reste vigilant. Il faut qu'on reste vigilant : 4.000 agriculteurs, si on en perd la moitié en dix ans, il ne restera plus que 2.000. Donc il faut à tout prix installer et installer des agriculteurs viables et vivables.

Ces aides pour les jeunes agriculteurs sont conditionnées, notamment à un engagement pour adapter l'exploitation aux enjeux climatique, qu'est-ce-que cela signifie et est-ce contraignant ?

C'est vrai que, vous l'avez tous vu, on vit quelques années très compliquées au niveau du climat, notamment les précipitations. Alors c'est vrai que le changement climatique, il est là, c'est un fait, il faut à tout prix qu'on s'adapte à ce changement climatique. Nous sommes un département d'élevage, aussi d'arboriculteurs et de viticulteurs, on a pas mal de productions et pour que nos cultures arrivent au terme de leur production, il faut qu'il y ait de l'eau. C'est comme ça. L'eau, c'est la vie. Et du coup, il faut à tout prix qu'on travaille là-dessus, on a attaqué et il faut qu'on continue, qu'on persévère, notamment dans la gestion de l'eau. L'agriculture ne veut pas s'accaparer toute l'eau, mais malgré tout, on en a besoin, donc il faut trouver des solutions, notamment de stockage de l'eau. Mais aussi il faut qu'on développe de nouvelles techniques, par le biais de la recherche, de nouveaux systèmes d'irrigation pour économiser l'eau, et puis un gros effort de tout un chacun à essayer d'économiser de l'eau le plus possible parce que ça va devenir une denrée de plus en plus rare dans les années futures.

Le nouvel arrêté-cadre sécheresse de la préfecture répond-il à vos inquiétudes, à vos besoins ?

Arrêté-cadre, il y a le mot "cadre" dedans, c'est ce qui définit, quand on passe les vigilances, les étapes, jusqu'à arriver à l'arrêt complet de l'irrigation. J'espère qu'on n'arrivera pas là. C'est vrai que la préfecture, par le biais de Monsieur le préfet, nous a consultés et je l'en remercie. C'est vrai que c'est un gros travail que nous avons fait, donc il a été signé. Mais on est dans une phase d'essai avec une clause de revoyure en septembre en fonction de ce qui s'est passé. Juste, tant que j'ai la parole sur ce sujet-là, je souhaite à tout prix qu'on ait des précipitations régulières, au moins toute la saison estivale.

Les pluies d'avril ont-elles été suffisantes par rapport à l'état des terres agricoles ?

Le souci que nous avons eu c'est qu'il n'y en n'a pas eu d'eau dans l'hiver, donc il n'y a pas de stock, ça n'a pas rempli les nappes. Et aujourd'hui, on arrive avec un déficit très important au niveau de l'eau souterraine. Malgré tout, depuis le mois d'avril, on a quelques précipitations dans la Loire. Il y a certains départements, c'est pire que ça, notamment dans le sud où ce sont des situations très compliquées. Et si on a des précipitations assez régulières toute la saison estivale, on arrivera à sauver les meubles. J'espère qu'on revivra pas une année comme l'année passée, ce serait très compliqué pour nos agriculteurs et notamment pour la trésorerie, et notamment pour les jeunes.