Le nouveau visage de l'agriculture expliqué par le sociologue toulousain François Purseigle

France Bleu Occitanie reçoit ce mardi 28 février l'universitaire toulousain François Purseigle, sociologue et co-auteur avec Bertrand Hervieu de l'ouvrage Une agriculture sans agriculteurs, paru en octobre 2022 aux éditions Presses de Sciences Po.

ⓘ Publicité

France Bleu Occitanie : Que veut dire le titre de votre ouvrage ?

François Purseigle : Dans cet ouvrage, Il s'agissait pour nous de revenir sur cet effacement sans précédent des chefs d'exploitation. En France, il n'y a plus que 398.000 chefs d'exploitation. Une chute sans précédent qui devrait s'accélérer dans les années qui viennent. Car 50% des chefs d'exploitation devraient être en âge de partir à la retraite d'ici 2030. Cela représente 200.000 chefs d'exploitations. Il y a aussi de moins en moins de conjoints, d'enfants d'agriculteurs qui reprennent les exploitations.

Pourquoi n'y a-t-il plus cette envie, cette volonté de reprendre ?

Les repreneurs potentiels se projettent différemment dans l'agriculture. En Occitanie, il y a des installations mais elles ne se font pas à la faveur des petites et moyennes exploitations à reprendre, adossées à des outils coopératifs et industriels.

Un nouveau type de propriétaires fonciers apparait : des sociétés agricoles, dont certaines font entrer dans leur capital des investisseurs sans aucun lien avec l’activité agricole ?

Pas forcément. On a des familles qui jouent qui préfèrent confier l'exploitation en attendant un repreneur potentiel. Il y a des créations de micro-fermes, des élevages non repris. Il y a en fait un décalage entre l'offre et la demande. Les exploitations adossées à des outils industriels, plutôt orientées vers des circuits longs, il va falloir les reprendre à un moment donné dans les zones d'élevage.

Ces exploitations de tailles moyennes sont les plus difficiles à reprendre ?

Les exploitations de taille moyenne, façonnées pour un couple qui reste pas très loin de la salle de traite ou du hangar et auquel on doit rembourser des comptes courants associés, ce n'est pas évident pour de nouvelles générations. Ce modèle ne leur correspond pas en terme d'organisation du travail. C'est ce qui explique aussi qu'il n'y a pas forcément de reprise, alors que parfois il y a des filières ou des contrats intéressants, des métiers qui ont un sens, auxquels certaines générations aspirent.

Quelles sont les conséquences sur les consommateurs de ces changements dans la structuration des exploitations ?

Les consommateurs ne se rendent pas compte de ces transformations. Ils ont demandé à consommer des produits à bas prix et ont du mal à consentir cet effort nécessaire pour que les éleveurs, les agriculteurs puissent, sur des exploitations de petites tailles ou de tailles moyennes, vivre de leurs produits dans le cadre de leurs démarches en circuit court. Dans la région Occitanie, on voit des boutiques de producteurs, qui avaient connu un boom pendant la crise Covid, faire face à une baisse d'activité.

Les consommateurs oublient que les agriculteurs sont seuls pour faire tourner leurs exploitations, que le travail dans les fermes repose essentiellement sur des salariés, sur de nouvelles formes d'organisations. Il faut faire comprendre aux consommateurs et aux politiques qu'il faut consentir à un prix juste des produits agricoles pour qu'il y ait une restructuration des exploitations qui devront être reprises selon des schémas qui correspondent à de nouvelles façons de considérer le travail en agriculture.

Qui pratiquera encore le métier d'agriculteurs dans 10-20 ans, selon vous ?

Des producteurs au visage différent. Les chefs d'exploitation vont s'associer avec d'autres, car on ne peut pas toujours faire le travail en famille. Les chefs d'exploitation auront davantage recours à des salariés pour produire, des salariés qui pourront s'associer aux chefs d'exploitation. Les exploitations produiront aussi en alliance avec des prestataires. L'entreprise agricole va emprunter à d'autres secteurs pour subsister.