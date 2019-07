Le nouvel épisode de canicule inquiète le président de la Fédération de Pêche d'Indre-et-Loire

Indre-et-Loire, France

Le nouvel épisode de canicule annoncé cette semaine en Indre-et-Loire inquiète tout particulièrement les pêcheurs : la préfecture a pris des arrêtés de restriction ou d'interdiction de prélèvement concernant de nombreux cours d'eau, mais ça ne suffit pas à rassurer le président de la fédération départementale des pécheurs en Indre-et-Loire. "On est au quotidien au bord de l'eau, on regarde les niveaux et on alerte sur les dangers concernant certains cours d'eau comme la Tourmente, l'Indre, l'Indrois, le Cher et j'en passe" explique Jacky Marquet. "Aujourd'hui, on est déjà au-delà de la sécheresse de 2016 et très honnêtement, les mesures sont insuffisantes car elles sont accompagnées de trop de dérogations concernant l'arrosage. Ce n'est pas un focus contre les agriculteurs, car malheureusement, les pauvres sont victimes aussi, mais il y a des règles et malheureusement, il y a trop de dérogations concernant l'arrosage".

Même si aucune mortalité excessive des poissons n'a été constatée pour l'instant, Jacky Marquet s'inquiète pour les truites et les autres poissons d'eau froide :