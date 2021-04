Le Pallet : du gel dans le vignoble

Il y avait du gel ce mercredi matin dans le vignoble nantais. Laurent Bouchaud du domaine "Le bois joli" au Pallet en Loire-Atlantique a observé que des bourgeons étaient pris par la glace, "plus qu'hier matin" précise-t'il. Certains viticulteurs ont allumé des bougies et des feux pour essayer de faire remonter les températures.

La crainte du lever du soleil

Les techniques pour essayer d'éviter le gel sont multiples. Certains viticulteurs utilisent des éoliennes pour ramener au sol des masses d'air chaud. D'autres comme Laurent Bouchaud font brûler du foin au lever du soleil pour que la fumée atténue les rayons. Ce moment du lever du soleil est toujours le plus critique. "Si le bourgeon est pris en glace, le soleil brûle et éclate les cellules" explique le vigneron du Pallet. Cette crainte du gel peut se prolonger jusqu'aux saints de glace entre les 11 et 13 mai prochain.