Le panier du Colombier à Bourg-lès-Valence : une solution pour manger bon et pas cher

Le panier du Colombiers de Bourg-lès-Valence 5 kg est vendu entre 7 et 10 euros.

Ce jardin dans la ville a permis de livrer 300 paniers maraîchers en 2022. C'est sur cette parcelle de 3200 mètres carrés, impasse du Colombier à Bourg-lès-Valence que sont produits les légumes du panier des Colombiers. La mairie et le CCAS de Bourg-lès-Valence lancent les inscriptions pour la saison 2023. Les premières livraisons débuteront à la fin du mois de mai prochain. Cette année, une application permettra même de commander ces paniers en ligne.

Ces paniers de légumes de 3 à 5 kg à bas prix seront à récupérer les mercredis sous le préau de l’ancienne école Jean Vacher Bourg-lès-Valence. Le tarif du panier varie en fonction des revenus de l'acheteur. Par exemple, un panier de 5 kg coûtera en moyenne 10 euros pour une personne imposable, en revanche, pour une personne non imposable le panier sera vendu en moyenne autour de 7 euros.

Tous les légumes sont produits en agriculture raisonnée. © Radio France - Lucile Auconie

Pour en bénéficier, il faut d'abord s'inscrire auprès du CCAS de Bourg-lès-Valence, les premières livraisons démarreront ensuite fin mai. À partir du mois de juin, il sera même possible de commander son panier en ligne via une application qu'il faudra télécharger sur le site de la mairie et du CCAS de Bourg-lès-Valence. Sur cette application, les utilisateurs pourront sélectionner les légumes qu'ils souhaitent.

Le panier du jardin du Colombier existe depuis 2016. Depuis sept ans, Fabrice Cabut, coordinateur des activités d'insertion au CCAS a eu le temps de cultiver plusieurs variétés de légumes. C'est pourquoi, les paniers sont si riches selon lui : "nous ne travaillons pas sur le quantitatif mais sur le qualitatif, parfois dans le panier, on peut retrouver des légumes anciens comme des carottes rouges, blanches ou violettes. Cette année par exemple nous allons travailler le panais et le rutabaga".

Tous les légumes sont issus de l'agriculture raisonnée, des techniques de permaculture sont utilisées. Ici, le désherbage à outrance n'est pas recommandé, les coccinelles se cachent dans les herbes et luttent ensuite contre les pucerons. Les hérissons luttent contre la prolifération d'escargots.

Des légumes de saison et des paniers variés. © Radio France - Lucile Auconie

Trois personnes travaillent actuellement sur cette parcelle, un dispositif qui permet de faire travailler des personnes en reconversion professionnelle dans le cadre de contrats de réinsertion.

Le jardin du Colombier a aussi une démarche pédagogique, des élèves s'y rendent tout au long de l'année. La mairie de Bourg-lès-Valence souhaite sensibiliser les plus jeunes à l'agriculture raisonnée. Ces légumes sont également livrés à l'Ehpad Les Jardins de l'Allet pour nourrir les résidents. Ici deux tonnes et demie de légumes sont produits durant toute l'année.