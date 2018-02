L'agence française pour la biodiversité doit rendre ce mardi son avis sur le projet de parc éolien maritime, au large du Tréport et de Mers-les-Bains. Sauf coup de théâtre, il sera favorable. Ce qui risque de provoquer une onde de choc dans un secteur où les opposants sont largement majoritaires.

Amiens, France

Le parc éolien maritime, en projet au sud de la baie de Somme et au large du Tréport devrait recevoir un avis favorable ce mardi, de la part de l'agence française pour la biodiversité (AFB). C'est en tous les cas ce qui apparaît dans le rapport du président de l'AFB. Elle ne devrait donc pas suivre la position du parc naturel marin, résolument contre, comme le sont aussi les pêcheurs et la quasi-totalité des élus du secteur, inquiets pour la zone de pêche et pour le paysage. Parmi les élus, Jérôme Bignon, sénateur de la Somme. Il siège également au conseil d'administration de l'Agence pour la Biodiversité. Il a détaillé sa position ce mardi matin, invité de France Bleu Picardie.

"La consultation n'aura servi à rien" déplore le sénateur de la Somme Jérôme Bignon Copier

Quant aux représentants du parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d'Opale, ils menacent de démissionner : ils donnent rendez-vous à 17h à St Valery-sur-Somme.