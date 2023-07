Le pari réussi de la lavande Made in Berry

Le Berry drôle d'endroit pour de la lavande. et ce n'est pas qu'une volonté de s'adapter au réchauffement climatique.

ⓘ Publicité

Avec son associé François Devillières, François Moreau fait pousser des céréales, mais depuis peu, il a décidé de se diversifier. Les associés ont alors planté quelque 108 000 pieds de lavande entre Diors et Leroux (soit

12 000 pieds à l'hectare). Cette variété s'appelle la diva, elle est utilisée dans les parfums Yves Saint-Laurent. François moreau a investi 240 000 euros pour cette récolte avant de distiller ses fleurs et de faire de l'huile essentielle bio. Cette année, c'est leur première distillation, réalisée à 100 % avec les installations des " aromatiques du berry "

Avec son associé, François Moreau profite du réchauffement climatique pour se diversifier. Une démarche un peu opportuniste, il le reconnaît, mais s'adapter et se diversifier lui permet de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il faut dire que la lavande a besoin de chaleur et s'adapte très bien, à la chaleur de l'été comme au frimas rigoureux de l'hiver berrichon. La démarche de François Moreau, c'est d'associer les débouchés commerciaux avec environnement et de mettre de l'humain dans cette démarche.

Atelier de distillations de François Moreau à Diors © Radio France - Alexandre Mottot

L'idée dans un premier temps consiste à aller au bout de la chaîne, en récoltant puis en distillant l'huile essentielle dans sa ferme. Un circuit court salutaire, car actuellement 70 % de l'huile essentielle de lavande est produite en Bulgarie. En embouteillant directement à la ferme, François Moreau assure aussi la vente de sa production et des produits dérivés sur place, des produits comme les savons et les baumes. Une entreprise de Clermont-Ferrand, utilise même son huile essentielle pour confectionner des bonbons aromatisés à la lavande.

Dans sa ferme de Diors François Moreau reçoît également des groupes avec la chambre d'attractivité de l'Indre, mais aussi en partenariat avec l'office du tourisme de Vatan, l'office du tourisme des champs d'Amour . Les deux associés font aussi appel à l'ADAPI et l'ESAT de Saint-Maur pour travailler avec des personnes en situation de handicap et les faire participer à leur activité. Cette année, François Moreau pense atteindre une production de 30 kilos d'huile essentielle par hectare. Avec son associé, ils élargissent encore leur diversification en plantant du romarin. Du thym et de l'immortel sont à l'étude. Là encore une poche d'accent du sud en plein Berry, voire "tout simplement, le Berry" assure François dans un sourire. Les deux lavandiculteurs berrichons étudie la possibilité de monter une AOP pour la lavande "Made In Berry".