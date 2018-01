Le Parlement européen a demandé ce mardi l'interdiction de la pêche électrique dans l'Union européenne, s'opposant à une dérogation proposée par la Commission qui veut autoriser cette pratique à une plus large échelle en mer du Nord, où elle est permise à titre expérimental. Le vote du Parlement est une étape sur le long parcours législatif du texte au sein de l'UE. Le Parlement va maintenant entrer en négociation avec le Conseil (les Etats membres) et la Commission pour trouver un compromis final.

Une victoire pour les opposants à la pêche électrique

La pêche électrique est une méthode contestée par des associations de défense de l’environnement et par une partie du monde de la pêche, qui l’accusent de détruire l’écosystème des fonds marins. "C'est une très belle victoire contre une pêche terriblement néfaste, _une véritable arme de prédation massive",s'est immédiatement réjoui dans un communiqué Yannick Jadot (Verts français), qui fait partie des eurodéputés à la pointe de la contestation contre la pêche électrique. La généralisation de la pêche électrique décime les poissons, sacrifie les pêcheurs,_ désertifie nos territoires côtiers", a martelé lundi soir Yannick Jadot. A l'inverse, une interdiction protège les ressources,"nous sauvons la pêche artisanale et nous avons de beaux et bons poissons dans nos assiettes", a-t-il fait valoir.

Le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot a également salué "le vote du Parlement européen en faveur de l’interdiction de la pêche électrique, pratique dangereuse pour la biodiversité".

Une technique de pêche controversée

L’utilisation du "courant électrique impulsionnel" pour déloger les poissons des fonds marins et les ramener dans les chaluts, provoque, selon ses détracteurs, une hécatombe indifférenciée parmi les poissons et les autres espèces, souvent tués ou estropiés par la décharge. Mais pour les défenseurs de la technique, elle ne sert qu’à décoller les poissons du fond pour remplir plus vite les filets, épargnant ainsi une dépense de carburant aux navires.

Les eurodéputés français à la pointe de la contestation

La Commission proposait de supprimer la restriction imposée aux flottes des Etats membres, établie à titre d'expérimentation. Cette restriction limite à 5% de la flotte, dans chaque pays concerné, les chalutiers à perche autorisés à s'équiper pour la pêche électrique. L’exécutif européen souhaitait en revanche maintenir la zone géographique dans laquelle cette pêche est limité, au sud de la mer du Nord.

Mais les amendements votés lundi lors de la séance plénière du Parlement font sauter toute dérogation, une victoire notamment pour les élus français de tous bords, qui avaient pris la tête de la protestation. Ces amendements ont été votés à une large majorité (402 pour, 232 contre et 40 abstentions).

"Cette pêche est dévastatrice" - Alain Cadec, eurodéputé Les Républicains

"Le monde entier, ou presque, interdit la pêche électrique", a souligné Alain Cadec, eurodéputé Les Républicains et président de la commission de la pêche du Parlement européen. "Des avis scientifiques démontrent que _cette pêche est dévastatrice"_, a précisé à l'agence de presse Reuters l’élu de Bretagne, soulignant que la Commission européenne avait accordé des dérogations en dépit des réserves formulées par son Comité scientifique, technique et économique de la pêche.