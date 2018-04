Entre les ouvriers qui récoltent les tomates, des robots autonomes remontent les allées, vers le site d’emballage. Ici, les dernières techniques de culture hors sol ont été poussées, et ça fonctionne, raconte Kevin Vandevelde :

Je trouve que c'est peut-être plus facile que dans le sud. Parce que dans le sud, on peut avoir beaucoup de journées avec plus de 30°. Ici, ça n'arrivera que parfois, pendant l'été, et on pourra bien gérer la température, parce que si c'est trop chaud, ce n'est pas bon pour la production et la qualité. Concombre ou poivrons, c'est aussi possible ici. Il y a encore des possibilités.