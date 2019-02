"Le Pays Basque est en avance !" selon le ministre de l'Agriculture

Bayonne, France

"Le Pays Basque a une agriculture qui est en avance !" déclare Didier Guillaume sur France Bleu Pays Basque. Il faisait référence aux marques de qualité comme les AOP, et aux circuits courts, qui ne vont pas à l'encontre des grandes productions céréalières selon lui. "L'agriculture des circuits courts fait la force de notre pays", et face à la distribution des aides, il précise que "il y a des règles européennes. Il y a un débat sur les aides aux grands ou aux petits producteurs, mais pour moi, il ne faut pas les opposer". L’agriculture française dans son ensemble est l'une des rares productions excédentaires en France avec une balance positive de six milliards d'euros.

La cerise d'Itxassou est un produit qui postule à un label de qualité © Radio France - Bixente Vrignon

Les chambres d'agriculture restent

Face au débat sur l'existence des chambres d’agriculture, Didier Guillaume affirme que les chambres d'agriculture départementales "sont un échelon pertinent. Moi j'ai besoin d’interlocuteurs proches du terrain". Il a aussi annoncé une loi pour résoudre le problèmes des terres agricoles qui entrent en concurrence avec le tourisme. "Il y a un problème d'artificialisation des terres. Il faut y trouver une solution: je vais lancer une réflexion sur le foncier et je présenterai un texte de loi à la fin de l'année" pour une meilleure cohabitation parce que "l'artificialisation des terres va beaucoup trop loin". Cette loi devrait aussi aider à l'installation des jeunes en agriculture.

Une loi sur le foncier agricole

Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation ne veut pas que le choix d'un lycée agricole soit un choix par défaut, et il annonce un plan de communication en faveur de l'enseignement agricole. En réponse à la question d'une lycéenne, Didier Guillaume: "tout mon combat c'est de faire de l’agro-écologie l'alpha et l’oméga de l'agriculture française. il faut qu'on revienne à la capture du carbone. Nous serons le premier pays au monde à se passer du glyphosate en 2023. mais il faut se débarrasser de tous les produits phyto-sanitaires".

L'agriculture aide à l'entretien des paysages © Radio France - Bixente Vrignon

La loi alimentation

Didier Guillaume a détaillé les mesures de la loi très controversée "EGalim" sur l'alimentation en vigueur depuis le 1er février. Le ministre se veut garant de l'inversion de la construction des prix et du meilleur revenu pour les agriculteurs : "Est-il encore tolérable qu'un éleveur laitier vende son litre de lait à 30 centimes alors que ça lui revient à 39 centimes et qu'on le trouve en grande surface à 1€ ou 1.10€. C'est un scandale absolu ! Il n'y a pas un autre métier où le producteur se fait étrangler !" s'insurge Didier Guillaume. "Est-il normal qu'un éleveur vende son kilo de bœuf à 3€ et quelques alors que ça lui revient à 5€ et que on le trouve en grande surface à 10€ ou 15€. C'est inacceptable ! Donc nous devons inverser la construction des prix et ce qui a été mis dans la loi c'est qu'il est interdit d'acheter en dessous du prix de revient. C'est quand même la moindre des choses !"