Le Pays basque ramène 45 médailles du concours général du Salon de l’agriculture 2022

Alors que l’édition 2022 du Salon de l’agriculture s’est achevé ce dimanche, c’est l’heure de faire le bilan du concours général agricole. Les producteurs et éleveurs du Pays basque ont fait le plein de médailles.

Le Salon de l’agriculture s’est achevé ce dimanche Porte de Versailles a Paris. Cette édition était celle des "retrouvailles" après deux ans de pause. En effet, l’édition 2020 avait été écourtée et celle de 2021 annulée à cause de l’a pandémie de COVID-19. Outre les produits, et animaux à découvrir ou redécouvrir, le salon organise aussi le concours général agricole, véritable référence dans la profession dont les consommateurs ont pris l’habitude de retrouver le label sur les différents produits du marché.

En cette année de reprise, les produits et éleveurs du Pays basque ont été bien récompensés. Pas moins de 45 médailles pour l'édition 2022 du concours.

Les médailles

Animaux

Oskar de l'EARL Michicourt à Behasque Lapiste: Rang 1 dans la catégorie des mâles de 3 à 4 ans (bovin)

Nadal de la GAEC Oihantxoko à Espes Undurein : Rang 1 dans la catégorie des boeufs gras label rouge (bovin)

Okari de EARL Femre Larrea à Urrugne : Rang 7 dans la catégorie des femmes en 2ème lactation (bovin)

Igor de l'EARL Lab à Montory : Rang 1 dans la catégorie Trophée National de l’Ane (TNA) - Multi-Race (équidé)

Produits

Bières:

Brasserie Arrobio à Espelette : Bronze dans la catégorie bière blanche et bière de blé

Brasserie Arrobio à Espelette : Or dans la catégorie Bières ambrées - Couleur entre 14 et 28 EBC.

Brasserie Arrobio à Espelette : Bronze dans la catégorie Bières blondes - couleur inf à 14 EBC

La Superbe à Anglet : Bronze dans la bière blanche et bière de blé.

Etxeko Bob's Beer à Hasparren : Argent dans la catégorie Bières ambrées - Couleur entre 14 et 28 EBC

La Brasserie du Pays basque à Bardos : Bronze dans la catégorie Bières blondes - couleur inf à 14 EBC

Brasseries des Pyrénées à Bayonne : Argent dans la catégorie Bières à...

Charcuteries:

SARL Elizaldia à Gamarthe : Argent dans la catégorie Jambons secs

SARL Elizaldia à Gamarthe : Argent dans la catégorie pâtés supérieurs (sauf produits "à" "aux")

SARL Elizaldia à Gamarthe : Bronze dans la catégorie saucissons et saucisses secs

Charcuterie Aubard à Bayonne : Argent dans la catégorie Jambons secs

SAS Ferme les Acacias à Urt : Or dans la catégorie pâtés supérieurs (sauf produits "à" "aux")

SAS Ferme les Acacias à Urt : Argent dans la catégorie saucissons et saucisses secs

Maison Petricorena à Saint Etienne de Baigorry : Bronze dans la catégorie saucissons et saucisses secs

SAS Maison Pierre Oteiza aux Aldudes : Or dans la catégorie saucissons et saucisses secs

SAS Maison Pierre Oteiza aux Aldudes : Argent dans la catégorie saucissons et saucisses secs

Epices et chocolat:

Piment d'Espelette de la GAEC KAMIETA à Saint Pée sur Nivelle - Argent

Piment d'Espelette de Rémy Colmuto à Ustaritz : Argent

Piment d'Espelette de Jean-Michel Sabarots à Larressore : Argent

Piment d'Espelette de la GAEC Biper Xokoa à Halsou : Or

Piment d'Espelette de l'EARL Hazi Berria à Espelette : Or

Fromages:

SARL Agour à Hélette : Bronze dans la catégorie fromages

SAS Fromagerie des Aldudes à Saint-Jean-Pied-de-Port : Bronze dans la catégorie fromages

SARL Agour à Hélette : Bronze dans la catégorie fromages

Onetik SAS à Macaye : Or dans la catégorie fromages

Onetik SAS à Macaye : Bronze dans la catégorie fromages

Ferme Ibarria à Macaye : Argent dans la catégorie fromages

Gaec segi aintzina à Ayherre : Argent dans la catégorie fromages

Onetik SAS à Macaye : Argent dans la catégorie fromages

La ferme du Brukiza à Bergouey Viellenave : Argent dans la catégorie fromages

SARL Agour à Hélette : Argent dans la catégorie fromages frais

Bastidarra à Bardos : Argent dans la catégorie yaourts

Bastidarra à Bardos : Bronze dans la catégorie yaourts

Bastidarra à Bardos : Bronze dans la catégorie yaourts

Bastidarra à Bardos : Argent dans la catégorie yaourts

Produits issus de palmipèdes gras:

SAS SCCL LABAN à Ascain : Argent dans la catégorie foie gras entier de canard en conserve (DLUO supérieure à 24 mois)

Volailles:

Aldabia à Saint Martin d'Arrossa : Or dans la catégorie découpes de volailles

Concours de Jugements des Animaux par les Jeunes (CJAJ)