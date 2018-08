C'est la plus grande fête agricole en plein air d'Europe. Les Terres de Jim s'invitent en Bretagne cette année. Cet événement national du syndicat Jeunes Agriculteurs se déroulera dans le pays de Fougères, à Javené, les 7, 8 et 9 septembre.

Javené, France

Cela fait un an et demi que les jeunes agriculteurs du Pays de Fougères préparent l'événement. Il faut dire qu'ils s'attendent à accueillir 100 000 visiteurs sur trois jours sur un terrain de 135 hectares situé à Javené en Ille et Vilaine. Un millier de bénévoles seront sur le pont pour ces "Terres de Jim", grand rendez vous national du syndicat Jeunes Agriculteurs où sera organisée la finale nationale de labour le dimanche 9 septembre. Les jeunes agriculteurs veulent avant tout faire découvrir au grand public les coulisses de l'agriculture "de la fourche à la fourchette".

Un job dating pour susciter des vocations

Le vendredi 7 septembre sera plus réservé au scolaires, on en attend 2000 sur place, et aux professionnels avec un job dating intitulé "l'avenir est dans le pré". "Un soudeur qui travaille pour une entreprise agricole, ça nous intéresse. Un comptable peut être un comptable agricole et il peut aussi être salarié agricole. Dans l'agriculture, il y aura un manque de main d'oeuvre demain et il faut qu'on redonne de l'attractivité à notre métier" explique Olivier Sourdin qui préside le comité d'organisation.

50 000 saucisses et 8 tonnes de frites

Le grand public est attendu, lui, les samedi et dimanche et pour attirer les spectateurs, des tas d'animations : un labyrinthe de maïs, un potager géant , des concours de bovins, des courses de drones, des concerts et marché de producteurs, etc... On y trouvera également un pôle végétal et un pôle animal. Et pour accueillir tout le monde, il faut beaucoup prévoir en terme de restauration : 7000 repas assis, 50 000 saucisses et 8 tonnes de frites !

Un clip pour l'événement

Et pour attirer le public, les JA ont réalisé un clip pour ces Terres de Jim 2018, déjà vu près de 18600 fois sur Youtube.