Le permis de chasse gratuit pour les nouveaux chasseurs dans l'Indre

C'est la solution trouvée par la Fédération départementale des chasseurs de l'Indre pour limiter la baisse du nombre d'adhérents dans l'Indre : le permis de chasse est gratuit depuis le 1er janvier pour tous les nouveaux chasseurs. Objectif 2017 : augmenter de 50 % le nombre d'inscriptions.

Plus de 150 inscriptions en deux semaines

Près de 450 berrichons vont pouvoir bénéficier de ce permis gratuit. En seulement deux semaines, Gérard Génichon, le président de la Fédération de chasse de l'Indre, a reçu près de 150 dossiers d'inscriptions: "C'est énorme. Habituellement, on fait 300 inscriptions dans l'année. Je pense que l'on va vite atteindre notre objectif."

Beaucoup de jeunes sont intéressés par ce permis gratuit : il faut avoir au moins 15 ans pour pouvoir en bénéficier. Mais pas que : "J'ai déjà inscrit un homme de 60 ans qui n'a jamais pratiqué la chasse et qui se découvre une passion pour ce sport", explique Gérard Génichon.

Neuf formations sont prévues cette année. La Fédération des chasseurs de l'Indre demande juste aux futurs chasseurs de verser une caution de 50 euros : "Parce qu'on ne veut pas d'inscriptions fantaisistes. Vous savez, les gens s'inscrivent et ne viennent pas passer l'examen : ça mobilise des formateurs, ça fait venir des gens d'Orléans pour inspecter et il n'y a pas de candidat... Et puis, on ne veut pas non plus accueillir des gens qui viennent passer le permis uniquement pour acquérir des armes".

Formule aussi lancée dans le Cher

Le Cher propose aussi le permis de chasse gratuit. La première journée de formation est prévue pour la mi-janvier. Au total, plus de 600 futurs chasseurs vont pouvoir en bénéficier dans le Cher. Car cette formule fonctionne : la Fédération de chasse de la Haute-Vienne a été la première à lancer ce système il y a 3 ans pour limiter la baisse d'adhésions. Depuis, le nombre de chasseurs s'est stabilisé dans le département.