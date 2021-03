Le phare de Cerbère est en panne

Un phare qui n'a pas son "éclat" habituel n'est plus un phare. Chaque structure produit un faisceau d'une couleur et d'une durée propres. L'éclat du phare de Cerbère est aujourd'hui perturbé. Deux mois, déjà, que le phare ne fonctionne plus correctement. Le service des Phares et Balises est déjà intervenu à plusieurs reprises, sans succès.

"Nous, à Cerbère, c'est une lumière blanche sur quatre secondes", précise Jérôme Canovas, le premier adjoint au maire. L'éclat est visible à une trentaine de kilomètres. Aujourd'hui, le phare s'allume mais la lentille ne tourne plus.

"C'est problématique parce que le phare est là pour signaler la côte." - Jérôme Canovas, premier adjoint au maire de Cerbère Copier

Heureusement, les confinements successifs ont fortement ralenti la fréquentation en mer. La saison est également tranquille ; la station de sauvetage en mer de Cerbère est même fermée pour le moment.

Mais à Cerbère, le phare solaire est un symbole. Haut de 10 mètres, vieux de 40 ans, il était à l'époque le premier phare solaire en Europe. "La lumière du phare est visible en mer, mais également sur les façades de Cerbère et en montagne, explique Marc Cassou, le président de l'association de sauvetage en mer de Port-Vendres. Les gens y sont habitués, c'est symbolique."

"Les phares sont des repères pour les pêcheurs." - Marc Cassou, président de la SNSM de Port-Vendres Copier

Le diagnostic de la panne n'est pas encore établi avec précision.