Le plus gros élevage de bêtes à cornes de Franche-Comté est à Chamesol

A coté des 120 bovins (dont 50 vaches destinées au lait à Comté), la ferme du Lomont à Chamesol accueille 300 000 escargots qui s’épanouissent à 800 mètres d’altitude. Marie-Josée Farey transforme sa production à la ferme. Et organise de régulières visites de son élevage.

C’est le plus gros élevage de bêtes à cornes de France Comté. La ferme du Lomont à Chamesol qui produit du lait à Comté a souhaité se diversifier. Marie José Farey, horlogère il y a encore sept ans, a souhaité développer son activité à la ferme. Elle s'est lancée dans l’héliciculture. Aujourd’hui, elle élève 300 000 escargots dans trois parcs de 600 mètres carrés en surplomb de l’exploitation, à 800 mètres d’altitude. Une situation géographique qui a des contraintes. L'altitude réduit la période d'élevage, à cause du gel. Les pertes (en moyenne 40%) sont plus importantes qu'en plaine.

Marie Josée Farey écoule elle même sa production auprès d'une clientèle locale et en transforme une partie, au sein d'un laboratoire installé à la ferme.

Marie-Josée Farey fait visiter son exploitation Copier

Marie Josée Farey s'est pris d'une réelle passion pour cet élèvage. Durant l'état, elle fait visiter son exploiation chaque vendredi soir à partir de 18 heures, avec dégustation. Et durant tout l'hiver, elle intervient dans des écoles du Pays de Montbéliard où elle propose ses vivariums, sorte de mini élevage à vocation pédagogique.