PHOTOS-Salon International de l'agriculture: le réalisateur Edouard Bergeon se rend sur le stand Poitou

Le Poitou et une quinzaine de producteurs des Deux-Sèvres et de la Vienne présentent leur savoir-faire au Salon International de l'Agriculture porte de Versailles à Paris. Ils ont notamment reçu la visite du réalisateur Edouard Bergeon, l'auteur d'Au nom de la terre.

Edouard Bergeon, le réalisateur d'Au nom de la terre a passé une bonne partie de la semaine au Salon International de l'Agriculture et n'a pas manqué de venir rendre visite aux producteurs poitevins. Le cinéaste a grandi dans une exploitation près de Poitiers et le suicide de son père agriculteur a fortement inspiré son film qui remporte un vif succès tout particulièrement dans les campagnes poitevines.

La marque Poitou qui rassemble des producteurs des Deux-Sèvres et de la Vienne est présente au Salon International de l'Agriculture depuis trois ans. Cette année, les visiteurs ont pu découvrir un espace plus grand et surtout un linéaire de plus de cinq mètres de fromages de chèvres.

Les producteurs de chèvres sont venus plus nombreux au SIA cette année © Radio France - Thibault Lambert

Sur le stand Poitou, les visiteurs ont aussi pu découvrir les gourmandises poitevines de Vincent Martin confiseur à Poitiers

Les picorettes du Poitou de Vincent Martin ont beaucoup de succès © Radio France - Thibault Lambert

Les médaillés poitevins ont aussi leur place sur le stand de la marque Poitou. Nicolas Suire responsable de la brasserie de Coulon dans les Deux-Sèvres, la Tête de Mule, a obtenu le prix d'excellence pour ses bières artisanales.