Le Poitou fournit le melon distribué dans les McDonald's

France Bleu Poitou vous ouvre les portes d'une entreprise spécialisée dans le melon. Val de Sérigny, à Sérigny, dans le nord de la Vienne. Cette année encore, elle fournit les melons qui se retrouvent ensuite en sachets, dans les menus Happy Meal des enfants, au McDo.

Maxime ramasse les melons, dans un champ. Dans une main, il tient un seau. Dans l'autre, un sécateur. "Ceux qui sont trop petits, on ne peut pas les mettre dans les seaux. Ils ne sont pas assez gros pour qu'on puisse les vendre"', explique-t-il. Autour de lui, il y a d'autres cueilleurs français, mais aussi des Bulgares, et des Espagnols. Environ un cueilleur employé par Val de Sérigny sur deux est étranger.

Les melons sont déversés sur un tapis, à l'entrée de l'usine, avant d'être triés par des ouvrières © Radio France - Marc Podevin

Chacun remplit des grands bacs en plastique, sur un tracteur. Des bacs ensuite transférés dans une usine à proximité, où les melons sont triés une seconde fois. Ils sont aussi calibré et emballés. A l'intérieur, une grosse vingtaine de personnes s'activent. Charlène, en bout de chaîne, fabrique une fiche par palette. "Sur chaque fiche, on met le calibre du melon, mais aussi le type d'emballage dans lequel il se trouve", indique-t-elle. "Je vois passer beaucoup de palettes, par jour. Là, on en est à une centaine."

L'emballage est l'une des dernières étapes avant l'expédition des palettes de melons © Radio France - Marc Podevin

Les palettes sont ensuite stockées dans une chambre froide. Elles n'y restent pas longtemps, d'après Robert Franchineau, le président de l'entreprise: "les melons Val de Sérigny sont cueillis frais à la rosée, emballés sur le champ et expédiés le jour même", glisse-t-il. "Sauf s'ils sont cueillis le samedi. Là, il peut y avoir un départ le dimanche soir."

Le melon, c'est le fruit de l'été

Les fruits sont ensuite expédiés dans des camions frigorifiques, direction Perpignan, où ils sont mis en sachets fraîcheur avant d'être revendus dans les McDo partout en France. D'après Rémi Rocca, le directeur achats de la chaîne de fast food, ils ont un véritable succès. "Le melon, c'est le fruit de l'été, celui qui a les ventes les plus fortes [dans les restaurants McDonald's]. Nous en sommes très satisfaits."

330 tonnes de melon fournis à McDonald's cette saison

Entre la cueillette des melons, et l'arrivée des sachets fraîcheur dans les restaurants, il se déroule en moyenne quatre jours. Cette saison, Val de Sérigny fournit une quantité astronomique de melons à McDonald"s. 330 tonnes, soit presque deux tiers des besoins de l'entreprise, pour toute la France.