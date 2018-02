Pas question d'avoir un stand relié à la Nouvelle-Aquitaine, mais bien de se démarquer pour la Vienne et les Deux-Sèvres avec un stand de 60m2 entièrement dédié au Poitou.

Paris, France

Les 120 adhérents n'ont pas tous répondu présents. Mais ils restent nombreux à se succéder au stand Poitou pour faire découvrir leurs produits. Au programme: bar à choux, fromages, broyé et bière sans oublier une carte postale envoyée par les deux départements à la fin du salon.

Le bar à choux avec chouquettes. © Radio France - Clémence Dubois-Texereau

Et chacun des exposants a pu choisir sa formule. Pour Christine qui détient une huilerie avec son mari dans les Deux-Sèvres ça sera une seule journée à Paris : "on ne connait pas, on n'a jamais fait le salon c'était l'occasion d'essayer." Sébastien Courtin, l'un des gérants de l'entreprise Tête de Mule a lui vu une véritable occasion de se frotter au salon :"Nous ne sommes que trois employés, sans le stand Poitou, nous n'aurions pas pu venir à Paris."

Broyé spécialement pour le salon de l'Agriculture de la maison Augereau © Radio France - Clémence Dubois-Texereau

Un prix moitié moins cher

Et selon Antoine Fouchet, coordinateur du stand, l'affirme : "Avec le stand Poitou, si on prend en compte la démarche commerciale en amont, la logistique, ça revient moitié moins cher aux exposants que s'ils avaient un stand individuel."

Une carte postale du Poitou envoyée en fin de salon à vos proches. © Radio France - Clémence Dubois-Texereau

Justement la logistique est millimétrée "nous transportons la marchandise collectivement" assure Antoine Fouchet. Mais encore faut-il prévoir la bonne quantité. Selon Sébastien Courtin "on l'a fait à la louche. Et s'il y a un problème, on a un collègue qui doit monter mercredi au lieu de venir en train il viendra en voiture, une voiture chargée de marchandise."