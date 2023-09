Le Pôle de l'Âne et du cheval accueille le concours national de vaches charolaises

Le Berry accueille le concours national de la race charolaise pour la première fois. L'événement aura lieu vendredi 8 et samedi 9 septembre au Pôle du cheval et de l'âne, à Lignières, dans le Cher. Prévu initialement en 2020, il a été repoussé et va enfin pouvoir accueillir les animaux, les éleveurs et le public.

Patrice Barret, l'organisateur, président de Charolais cœur de France, attend plusieurs milliers de personnes. Près de 360 animaux seront présents, avec 127 éleveurs venus de toute la France (dont une trentaine de la région Centre Val de Loire). "C'est un moment historique", explique cet agriculteur installé au Chatelet, qui travaille avec ses deux fils.

Les professionnels le vendredi, le grand public le samedi

La journée du vendredi est dédiée aux professionnels, avec un concours qui démarre à 9h et qui va durer toute la journée. Vous pourrez notamment suivre Nuremberg, l'impressionnant taureau de la famille Barret qui avait participé au Concours agricole, au Salon de l'agriculture en 2022 .

Nicolas Barret prend soin du taureau Nuremberg. © Radio France - Emeline Ferry

Le samedi, place au grand public avec de nombreuses animations organisées. Une quinzaine d'exposants seront présents pour un marché fermier où vous trouverez des produits locaux. Vous pourrez déguster de la viande charolaise label rouge, ou bien manger un morceau de bœuf à la broche.

Il y aura également des animations autour de l'âne Grand noir du Berry, notamment des balades en calèche. Pour clore ces deux jours de festivités agricoles, un spectacle équestre vous sera proposé le samedi à 17h.

Toutes les infos sur l'événement sont à retrouver sur ce site . L'entrée est gratuite.