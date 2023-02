Le porc blanc de l'Ouest du Haut-Anjou revient dans nos assiettes

Le porc blanc de l'ouest, c'est son nom complet, est une race rustique oubliée, "alors, on essaye de la faire redécouvrir", sourit Thibaut Cochin, l'un des quatre coassociés des Blanc de l'Ouest, éleveur de porcs à Ombrée-d'Anjou dans le Maine-et-Loire depuis 2019. En plus, cette race de cochon est à moitié mayennaise ! "Elle est issue d'un croisement entre le porc normand et le porc craonnais, qui ont peu à peu disparu", explique Thibaut Cochin.

Le cochon blanc de l'ouest a, lui aussi, peu à peu disparu dans les années 70. "Ce n'était pas assez productif, précise Thibaut Cochin. Cette race ne se plaît pas du tout en bâtiment, donc ça ne convenait pas du tout à l'élevage intensif qu'on voulait mettre en place à l'époque." Le porc blanc de l'ouest est remis au goût du jour au début du XXIᵉ siècle. "Aujourd'hui, on est une quarantaine d'éleveurs en France à faire ça."

150 mètres carrés par cochon

Ces cochons sont donc élevés en plein air, dix mois minimum. "Chez nous, aux Blancs de l'Ouest, on a décidé de les élever entre 12 et 18 mois pour avoir une qualité de viande encore meilleure. On a en moyenne 150 mètres carrés par cochon. Donc, c'est ça aussi qu'on peut raconter aux gens et on arrive à trouver un autre marché qui n'est pas le même que celui du porc en bâtiment", se félicite Thibaut Cochin.

Thibaut Cochin est l'un des quatre associés des Blancs de l'Ouest installé dans le Haut-Anjou à Ombrée-d'Anjou, côté Maine-et-Loire. © Radio France - Selma Riche

Les produits des Blancs de l'Ouest. © Radio France - Selma Riche