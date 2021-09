Morbihan : des tonnes de poulpes envahissent les côtes depuis le début de l'été

Depuis la mi-juillet, les pêcheurs du Morbihan font un curieux constat : de plus en plus de poulpes s'approchent des côtes. Et cette invasion n'est pas sans conséquences pour les pêcheurs.

Il suffit d'arpenter le petit port de pêche de Port-Maria à Quiberon (Morbihan), entre les fileyeurs et les caseyeurs, pour tomber sur des pêcheurs préoccupés par ce nouveau fléau qui touche les côtes morbihannaises. "Ça nous arrive pratiquement à chaque levée. Dans les casiers, il n'y a que des coquilles de homard. La chair est totalement mangée. Il y a des crabes vides également. C'est à cause des poulpes, il y en a en quantité ici", indique Rémi Hermenier, pêcheur sur le Perzel. Depuis la mi-juillet, le prédateur est en pleine expansion.

21 fois plus de poulpes que l'an dernier

Pour se rendre compte de l'ampleur du phénomène, il faut se rendre à la criée, là où chaque matin, vendeurs et acheteurs se rencontrent pour échanger la pêche du jour. "Sur l'année dernière, on a eu une tonne de poulpes. Là, on arrive pratiquement à 21 tonnes, et l'année n'est même pas encore terminée", indique David Hybois, directeur d'exploitation de la criée. En 20 ans, c'est la première fois qu'il voit ça. Le poulpe représente aujourd'hui 1/3 des ventes réalisées.

Pour le moment, les scientifiques n'ont pas assez de recul pour apporter une explication sur les raisons de cette invasion, mais il se pourrait qu'elle soit liée au réchauffement des eaux, et à un hiver plus doux, qui aurait encouragé la pieuvre à se rapprocher des côtes bretonnes.

Un danger pour les coquillages

Le problème, c'est que le poulpe raffole des crustacés et des coquillages. Et il s'attaque aux casiers des pêcheurs. Résultat, cela se ressent sur la récolte de crabes ou de homards. "Forcément, les prix diffèrent entre un poulpe et un homard. Donc ça peut avoir un impact. Mais c'est la loi de la nature. Ce qui est bien c'est que le poulpe se vend bien, et on arrive à tout écouler", précise David Hybois.

Aujourd'hui, une grande partie de la récolte est destinée à l'exportation, en Italie, Espagne ou au Portugal. Car en France et notamment en Bretagne, le poulpe ne séduit pas. "Sur les étals, j'ai du mal à le vendre", explique Aurélie Pothée, poissonnière à Quiberon. "On en a très peu en général, donc les gens ne sont pas habitués à manger du poulpe. On n'est pas dans le sud", ajoute-t-elle. Si le phénomène se reproduit dans les prochaines années, la filière va devoir s'adapter pour espérer séduire les bretons.