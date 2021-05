Le préfet à la rencontre des producteurs de coquillages de la baie du Mont-Saint-Michel

Laurence Querrien, ostréicultrice à Cancale depuis plus de trente ans, et Emmanuel Berthier, préfet d'Ile-et-Vilaine.

Le bruit des coques d'huîtres qui tombent dans les paniers retentit dans ce grand entrepôt de Saint-Méloir-des-Ondes, juste à côté de Cancale. Dans l'entreprise familiale Querrien, près de 200 tonnes d'huîtres sont élevées, nettoyées, et calibrées chaque année, pour être vendues sur les étals des marchés et dans les grandes surface. Mais la pandémie de covid-19, et les restrictions sanitaire à répétition ont complètement chamboulé les ventes. Laurence Querrien travaille dans cette entreprise depuis que son mari en a hérité de ses parents, il y a plus de trente ans. "Le week-end de Pâques, les vacances, logiquement on travaille, et là il n'y avait personne. J'ai de la chance d'avoir mes marchés moi, pour pouvoir continuer à travailler et servir mes clients. Mais les touristes à Cancale ont ne les a pas eu, les grandes surfaces, ça a été plus calme aussi, donc oui au moins moins de 50%."

L'entreprise Querrien a pu être éligible au prêt garanti par l'Etat, ou PGE, car la chute de ses ventes a entraîné une baisse de 50% de son chiffre d'affaires sur l'année dernière. Mais ce n'est pas le cas de tous les ostréiculteurs comme l'explique Sylvain Cornée, vice-président du Comité régional de la conchyliculture Bretagne Nord. "On se rend compte aujourd'hui que ce sont les plus grosses structures qui en auront bénéficié contrairement aux petits producteurs, qui eux ne peuvent pas justifier de 50% de pertes. Moi j'ai des amis qui ont perdu 45% , 48%. Ils ne sont pas aux 50% donc ils passent à travers."

Goulven Brest, président du Comité régional de la conchyliculture, Emmanuel Berthier, préfet d'Ile-et-Vilaine et Sylvain Cornée, vice-président du Comité régional de la conchyliculture. - Océane Théard

Une aide financière de l'Union européenne à venir

En plus du PGE, le préfet d'Ile-et-Vilaine, Emmanuel Berthier, a annoncé qu'une enveloppe de 20 à 30 millions d'euros pourrait être débloquée par le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) pour venir en aide aux producteurs en difficulté. "Elle est destinée aux entreprises qui ont fait une perte de chiffres d'affaires de plus de 30%, en fonction de critères particuliers, par exemple la prise en compte de leur perte de chiffres d'affaires et d'autres critères qui sont liés aux résultats. C'est un système complexe qui a été mis en place mais qui va fonctionner", se réjouit Goulven Brest, président du Comité régional de la conchyliculture.

Plus d'une centaine de producteurs seraient concernés par ce coup de pouce financier, sur tout le nord de la Bretagne.