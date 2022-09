Le premier drive fermier de France fête ses 10 ans en Gironde

Il y a 10 ans, le premier drive fermier est né en Gironde. Un projet qui consiste à commander des produits fermiers chez des producteurs locaux via un site en ligne. Les clients récupèrent ensuite les denrées le vendredi dans un des six points de collecte disponible (Bordeaux Centre, Bordeaux Chartrons, Lormont, Eysines, Gradignan ou Rimons). 10 ans donc, qui ont permis aux 39 producteurs qui participent au drive, de se rapprocher de leurs clients. Olivier de la Taillade participe au drive fermier depuis le début de l'aventure, avec la ferme du Ciron dans le Lot et Garonne : "Il fallait y croire au début, pour jouer le jeu, parce qu'il y avait des hauts et des bas. Quelquefois il n'y avait pas vraiment de grosses commandes. Et puis petit à petit, ça a pris. Il y a eu la période du confinement où ça a explosé, on arrivait pas à suivre". Désormais la machine est lancée et les clients sont fidèles.

Pendant le confinement il y a eu jusqu'à 900 commandes par semaine. C'était cinq fois plus que le nombre habituel.