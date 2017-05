Le premier foodtruck de France consacré aux escargots se trouve dans l'Yonne

On a plus souvent l'habitude de voir des camions-restaurant spécialisés dans les pizzas ou les sandwichs mais un foodtruck spécialisé dans les escargots, ça vous tenterait? Car ça existe : un héliciculteur icaunais s'est lancé dans l'aventure et il a crée "L'Escargot roulant".

Dans les camions-restaurants, ou "foodtruck" pour employer le terme branché, il n'est pas rare de voir cuire des crêpes, confectionner des pizzas ou préparer des sandwichs. Imaginez, des escargots qui rissolent sur les plaques de cuisson à l'intérieur de la camionnette. Les passants qui s'arrêtent pour prendre des brochettes d'escargots et déguster ainsi, pour moins de huit euros, une gourmandise d'ordinaire réservée aux repas de fête. Pourquoi pas ? C'est l'idée qu'a eu un éleveur d'escargot dans l'Yonne Il vient de créer son camion-restaurant : l'Escargot roulant.

Circuit direct : de l'élevage à l'assiette

A l'intérieur de la camionnette, ça sent l'ail et le beurre persillé. Denis Petit s'active dans quelques mètres carrés, pour faire revenir ses escargots. Depuis vingt-cinq ans, il est héliciculteur, éleveur d'escargots, à Cruzy-le-Chatel dans le Tonnerrois et il rêvait de se lancer dans la restauration : "je voulais ouvrir un restaurant spécialisé sur les escargots à Paris. Ma femme, elle, voulait un camion. Alors on a trouvé un compromis", raconte-t-il.

C'est super de déguster des escargots à l'improviste comme ça, au soleil" - Gérard, un client parisien, lors de la foire aux vins à Tonnerre

Finalement l'idée du camion restaurant a tout pour plaire, car c'est un moyen pour l'éleveur de faire connaître ses produits directement auprès de la clientèle. "Aujourd'hui, les gens veulent des informations sur l'origine des aliments", explique t-il, "alors ici c'est parfait, car je peux leur expliquer et je cuisine sous leurs yeux." Sur le côté de la camionnette, un écran de télévision diffuse un film présentant l'élevage de Denis Petit. Ses escargots dits "de Bourgogne", sont en réalité une race importée il y a un siècle d'Afrique du Nord, désormais très répandue en France.

Denis Petit jongle désormais entre son activité d'élevage d'escargot et de chef cuisto. © Radio France - Elisa Brinai

Des recettes atypiques

Dans une région d'amateurs d'escargots, comme la Bourgogne, il faut savoir être innovant. Alors le nouveau cuisinier ne manque pas d'idées : il enrobe les mollusque de lard, les trempe dans la chapelure et les fixe sur des pics à brochettes. "Avec la restauration ambulante, je fais découvrir aux gens une nouvelle façon de déguster les escargots", se réjouit-il. Denis Petit a aussi mis au point des sortes d'escargots briochés ou encore des cassolettes à la sauce chaource. Sûre que les papilles vous titille déjà.

Avec la restauration ambulante, je fais découvrir aux gens une nouvelle façon de déguster les escargots - Denis Petit, créateur de l'Escargot roulant

Les plats coûtent entre 7 et 8 euros. Ici des brochettes d'escargots au lard. © Radio France - Elisa Brinai

Les clients en tout cas sont ravis. "C'est super de déguster des escargots à l'improviste comme ça, au soleil", s'exclame un touriste parisien en pleine foire aux vins à Tonnerre. "Je pense que l'idée du foodtruck peut faire découvrir les escargots aux plus jeunes", ajoute un client icaunais, "car les jeunes n'aiment plus la cuisine ancienne et traditionnelle, de type escargots ou abats, c'est dommage." Le client suggère à Denis Petit d'aller s'installer avec l'Escargot Roulant à la sorties des lycées.

Pour l'instant l'éleveur icaunais se déplacent surtout sur les foires et les marchés dans l'Yonne et en région parisienne. Il se trouve régulièrement à Chablis le dimanche. Il propose aussi de venir animer des lendemains de mariage ou des séminaires d'entreprise.