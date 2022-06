Le premier marché aux truffes d'été de l'année va ouvrir en Dordogne

Val de Louyre et Caudeau

On l'appelle la "truffe de Saint-Jean", avec son odeur de sous-bois et son goût de noisette. Un premier marché aux truffes d'été va ouvrir en Dordogne à Saint-Alvère, sur la place du marché aux truffes ce lundi 20 juin à 10h30. Les apporteurs pourront venir à partir de 10 heures pour le contrôle qualité par les commissaires qui vérifieront la fraîcheur et la provenance.

La sécheresse a été pire que l'an dernier

Le marché rouvrira ensuite tous les lundis, sous réserve qu'il y ait suffisamment de truffes, en quantité comme en qualité. Les commissaires sont dans l'expectative vu la sécheresse du printemps, très néfaste pour les truffes d'été qui sont beaucoup plus en surface que les truffes d'hiver.

Il faudrait un minimum d'un kilo apporté pour prolonger le marché au lundi suivant. L'an dernier, le marché du lundi n'avait déjà duré qu'un mois, et la sécheresse a été bien plus dure cette année qu'en 2021.