Le premier salon international du cidre commence à Caen

Caen, France

C'est une première : un salon international du cidre, qui ouvre ce jeudi 13 février (à 10h) au parc des expositions de Caen. Deux jours pour les professionnels (jeudi et vendredi), un pour le grand public (samedi) pour offrir une vitrine à cette boisson historique, mais finalement "peu populaire", comme en convient un producteur.

De grands tonneaux accueillent les visiteurs au parc expo. © Radio France - Esteban Pinel

Le cidre représente seulement 1 % des ventes de boissons alcoolisées dans le monde. Et alors que la Normandie est le premier verger européen, avec 9000 hectares exploités par quelque 250 producteurs récoltants, les Français boivent environ dix fois moins de cidre que les Britanniques.

Un record du monde en vue au salon

Pour marquer le coup, les organisateurs ont vu les choses en grand. Ce mercredi, Jean-Luc Olivier, un producteur du Calvados et un des instigateurs du salon, aidé à monter un bar à cidre géant, au centre du parc expo :

Chaque exposant a droit à placer deux voire trois bouteilles dans notre mur du cidre. Il y aura 220 bouteilles, pour montrer la diversité des cidres. Et bien sûr, on pourra déguster tous ces produits."

Un huissier de justice est d'ailleurs attendu pour entériner le record du plus grand bar à cidre du monde. De nombreux cidres français sont exposés, mais aussi suisses, danois, espagnols, belges et même lettons !

De quoi découvrir des saveurs, des idées d'accompagnement ("avec du fromage, c'est très bon. On pense au vin, mais le cidre est un accompagnement très intéressant", glisse un producteur), et d'autres choses sur cette pétillante boisson qui a traversé les siècles, et ne compte pas s'arrêter là.